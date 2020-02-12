Слава Каминская оголила грудь: «Из меня получилась отличная проститутка»

Украинская исполнительница Слава Каминская решила попробовать себя в роли актрисы.

На днях в столице состоялся допремьерный показ новой украинской ленты «Голая правда». Зрители смогут насладиться комедией накануне Дня святого Валентина – 13 февраля.

А тем временем солистка группы «НеАнгелы» решила поделиться некоторыми подробностями из картины и своими впечатлениями. А так как одна из ролей досталась именно ей – Слава Каминская и рассказывает о своей героине – проститутке. Свой пост звезда сопроводила и соответствующим пикантным фото.

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Возможно я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась, но мне очень прям неожиданно сильно понравилось. Из меня получилась отличная проститутка. Может стоит задуматься? Моя героиня - ходячая и сидячая хохма. Очень советую) с 13 февраля в кинотеатрах в открытом доступе. После просмотра я поняла, что украинскому кино таки БЫТЬ! Комедии вообще снимать тяжело, но у нас получилось! Одесса как всегда рулит PS: Спасибо всем, кто в этом принимал участие!

В комментариях поклонники отметили, что с нетерпением ждут премьеру фильма, так как им интересно увидеть еще одну любимую актрису-красотку – Ксению Мишину.

Напомним,