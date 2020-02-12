Слава Каминская оголила грудь: «Из меня получилась отличная проститутка»

12 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Слава Каминская оголила грудь: «Из меня получилась отличная проститутка»
Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница Слава Каминская решила попробовать себя в роли актрисы.

Читайте также«Били меня целым стадом»: Участника шоу «Зважені та щасливі-9» Колю Ворошнова избили в Киеве
На днях в столице состоялся допремьерный показ новой украинской ленты «Голая правда». Зрители смогут насладиться комедией накануне Дня святого Валентина – 13 февраля.  

А тем временем солистка группы «НеАнгелы» решила поделиться некоторыми подробностями из картины и своими впечатлениями. А так как одна из ролей досталась именно ей – Слава Каминская и рассказывает о своей героине – проститутке. Свой пост звезда сопроводила и соответствующим пикантным фото. 

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Возможно я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась, но мне очень прям неожиданно сильно понравилось. Из меня получилась отличная проститутка. Может стоит задуматься? Моя героиня - ходячая и сидячая хохма. Очень советую) с 13 февраля в кинотеатрах в открытом доступе. После просмотра я поняла, что украинскому кино таки БЫТЬ! Комедии вообще снимать тяжело, но у нас получилось! Одесса как всегда рулит PS: Спасибо всем, кто в этом принимал участие!

В комментариях поклонники отметили, что с нетерпением ждут премьеру фильма, так как им интересно увидеть еще одну любимую актрису-красотку – Ксению Мишину. 

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд НеАнгелы социальные сети пикантные фото Слава из НеАнгелов откровенные фото кино голые звезды новости премьера Слава Каминская роль в кино

Материалы по теме

«Секса у нас не было»: Рамина Эсхакзай шокировала подробностями романа с Виталием Козловским
Новости

«Секса у нас не было»: Рамина Эсхакзай шокировала подробностями романа с Виталием Козловским
Джамала во второй раз станет мамой
Новости

Джамала во второй раз станет мамой
ТОП-5 вопросов, которые нельзя задавать партнеру
Психология

ТОП-5 вопросов, которые нельзя задавать партнеру
«Из меня получилась отличная проститутка»: Слава Каминская оголила грудь
Новости

«Из меня получилась отличная проститутка»: Слава Каминская оголила грудь

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK