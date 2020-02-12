Слава Каминская оголила грудь: «Из меня получилась отличная проститутка»
Украинская исполнительница Слава Каминская решила попробовать себя в роли актрисы.
А тем временем солистка группы «НеАнгелы» решила поделиться некоторыми подробностями из картины и своими впечатлениями. А так как одна из ролей досталась именно ей – Слава Каминская и рассказывает о своей героине – проститутке. Свой пост звезда сопроводила и соответствующим пикантным фото.
Возможно я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась, но мне очень прям неожиданно сильно понравилось. Из меня получилась отличная проститутка. Может стоит задуматься? Моя героиня - ходячая и сидячая хохма. Очень советую) с 13 февраля в кинотеатрах в открытом доступе. После просмотра я поняла, что украинскому кино таки БЫТЬ! Комедии вообще снимать тяжело, но у нас получилось! Одесса как всегда рулит PS: Спасибо всем, кто в этом принимал участие!
В комментариях поклонники отметили, что с нетерпением ждут премьеру фильма, так как им интересно увидеть еще одну любимую актрису-красотку – Ксению Мишину.
Напомним,