Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали многодетными родителями

11 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали многодетными родителями
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Fotobank / GettyImages

У знаменитой пары родился третий ребенок.

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Буквально пару недель назад мы лишь успели сообщить о второй беременности Анны Курниковой, как 38-летняя теннисистка уже стала мамой.

О долгожданном пополнении в звездном семействе в интервью чилийской радиостанции ADN рассказал брат испанского певца – Хулио Иглесиас-младший.

У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив,
– заявил мужчина.

Певец Энрике Иглесиас / instagram.com/enriqueiglesias
А вот на просьбу радиоведущего рассказать, кто же родился у Энрике и Анны, Хулио Иглесиас отвечать отказался. Молчат и сами новоиспеченные родители.

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Сейчас же в семье Энрике и Анны подрастает двойня. В декабре 2017 года, спустя 16 лет отношений, у пары родилась дочь Люси и сын Николас.

Энрике Иглесиас с детьми / instagram.com/enriqueiglesias
Напомним,

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