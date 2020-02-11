Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали многодетными родителями

У знаменитой пары родился третий ребенок.

Буквально пару недель назад мы лишь успели сообщить о второй беременности Анны Курниковой , как 38-летняя теннисистка уже стала мамой.

О долгожданном пополнении в звездном семействе в интервью чилийской радиостанции ADN рассказал брат испанского певца – Хулио Иглесиас-младший.

У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив,

– заявил мужчина.

Певец Энрике Иглесиас / instagram.com/enriqueiglesias

А вот на просьбу радиоведущего рассказать, кто же родился у Энрике и Анны, Хулио Иглесиас отвечать отказался. Молчат и сами новоиспеченные родители.

Сейчас же в семье Энрике и Анны подрастает двойня. В декабре 2017 года, спустя 16 лет отношений, у пары родилась дочь Люси и сын Николас.

Энрике Иглесиас с детьми / instagram.com/enriqueiglesias

Напомним,