Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали многодетными родителями
11 февраля 2020 08:00
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
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У знаменитой пары родился третий ребенок.
Анны Курниковой, как 38-летняя теннисистка уже стала мамой.А вот на просьбу радиоведущего рассказать, кто же родился у Энрике и Анны, Хулио Иглесиас отвечать отказался. Молчат и сами новоиспеченные родители.Напомним,
О долгожданном пополнении в звездном семействе в интервью чилийской радиостанции ADN рассказал брат испанского певца – Хулио Иглесиас-младший.
У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив,– заявил мужчина.
Певец Энрике Иглесиас / instagram.com/enriqueiglesias
Энрике Иглесиас с детьми / instagram.com/enriqueiglesias