Ольга Сумская рассказала о своей заветной мечте: «Я молю Бога, чтобы это произошло»

Актриса рассказала, почему стала дизайнером и что ее вдохновило на создание первой коллекции.

Ольга Сумская – актриса театра и кино, жена, мама, бабушка, а теперь и дизайнер. Звезда покоряет новые сферы.

Актриса признается, что стать дизайнером – это ее детская мечта и наконец она воплотилась в жизнь.

Я хотела быть дизайнером еще с детства, и фактически детская мечта воплотилась в жизнь, ведь никогда не поздно начинать что-то новое, никогда,

– поделилась Ольга Сумская в эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина».

На создание коллекции Ольгу вдохновило творчество украинской художницы Екатерины Билокур: актриса перенесла картины на ткань. Кроме того, с названием коллекции изначально не было никаких сомнений. Однако для новоиспеченного дизайнера создание одежды было нелегким делом, ведь она делала все собственными усилиями.

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Но больше всего сейчас Ольга Сумская хочет «оживить» картины самого родного для нее художника – отца.

У меня папа рисовал, у нас есть галерея его картин – он живописец, пейзажист, он рисовал вживую кистью, – признается звезда. – Я молю Бога, чтобы его картины (принты) появились на платьях. Как раз сейчас я думаю об этом.

Напомним,