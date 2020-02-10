Ольга Сумская рассказала о своей заветной мечте: «Я молю Бога, чтобы это произошло»

10 февраля 2020 18:45 Юлия Крутиева
Ольга Сумская рассказала о своей заветной мечте: «Я молю Бога, чтобы это произошло»
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska

Актриса рассказала, почему стала дизайнером и что ее вдохновило на создание первой коллекции.

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Ольга Сумская – актриса театра и кино, жена, мама, бабушка, а теперь и дизайнер. Звезда покоряет новые сферы. 

Актриса признается, что стать дизайнером – это ее детская мечта и наконец она воплотилась в жизнь.

Я хотела быть дизайнером еще с детства, и фактически детская мечта воплотилась в жизнь, ведь никогда не поздно начинать что-то новое, никогда,
– поделилась Ольга Сумская в эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина».

На создание коллекции Ольгу вдохновило творчество украинской художницы Екатерины Билокур: актриса перенесла картины на ткань. Кроме того, с названием коллекции изначально не было никаких сомнений. Однако для новоиспеченного дизайнера создание одежды было нелегким делом, ведь она делала все собственными усилиями.

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska
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Но больше всего сейчас Ольга Сумская хочет «оживить» картины самого родного для нее художника – отца.

У меня папа рисовал, у нас есть галерея его картин – он живописец, пейзажист, он рисовал вживую кистью, – признается звезда. – Я молю Бога, чтобы его картины (принты) появились на платьях. Как раз сейчас я думаю об этом.

Напомним, 

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