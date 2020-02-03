Від пацанки до панянки-4: на проект пришла девушка, которую приковывали в сарае цепью

3 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: на проект пришла девушка, которую приковывали в сарае цепью
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Уже совсем скоро телезрители увидят четвертый сезон проекта «Від пацанки до панянки».

Читайте такжеОлег Винник объявляет «марафон любви»
Пятой героиней реалити «Від пацанки до панянки-4» Нового канала стала 19-летняя Юлия Чигринец из Полтавы. Все недоразумения с людьми девушка решает силой. И в родном городе уже успела прослыть грозой района. 

«Главное – ударить первой» – таков девиз 19-летней Юлии Чигринец из Полтавы. Но озлобленной и агрессивной «пацанка» стала не просто так – такой ее сделали родители.

Мама отказалась от меня, – говорит Юля. – Но через год нашла и отсудила обратно у приемной семьи. Она ненавидит меня и не считает своей дочерью, даже по имени никогда не называла. Могла на ночь закрыть в сарае, переночевать в дом меня пускала бабушка. А однажды брат вообще приковал меня на целый день цепью, когда мамы не было. Вернувшись, она только сказала, что я это заслужила.

Від пацанки до панянки-4: на проект пришла девушка, которую приковывали в сарае цепью / пресс-служба
Читайте такжеОльга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери Евдокии
Юля привыкла к неадекватному поведению родителей, и с окружающими ведет себя соответственно. «Пацанка» просто не понимает, что может быть иначе. На реалити Нового канала она пришла, чтобы преодолеть свою основную проблему – агрессию.

Юлия хочет на «Від пацанки до панянки» научиться общению с людьми и изменить свою ужасную жизнь. История Юли не оставила равнодушными ни преподавателей Школы леди, ни съемочную группу проекта. Не оставит и вас.

Не пропустите премьеру четвертого сезона «Від пацанки до панянки» 17 февраля в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал новости телешоу Від пацанки до панянки-4

Материалы по теме

Говорит Украина: Беременная в 13: кто ответит за ночного гостя? (эфир от 03.02.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Беременная в 13: кто ответит за ночного гостя? (эфир от 03.02.2020)
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 03.02.2020)
Телешоу

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 03.02.2020)
Ничего себе! На шоу к Лесе Никитюк пришла блонда с 13-м размером груди
Новости

Ничего себе! На шоу к Лесе Никитюк пришла блонда с 13-м размером груди
Евровидение 2020: MoonZoo и F. M. F. Sure выпустили трек для Нацотбора
Меломан

Евровидение 2020: MoonZoo и F. M. F. Sure выпустили трек для Нацотбора

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK