Від пацанки до панянки-4: на проект пришла девушка, которую приковывали в сарае цепью
Уже совсем скоро телезрители увидят четвертый сезон проекта «Від пацанки до панянки».
«Главное – ударить первой» – таков девиз 19-летней Юлии Чигринец из Полтавы. Но озлобленной и агрессивной «пацанка» стала не просто так – такой ее сделали родители.
Мама отказалась от меня, – говорит Юля. – Но через год нашла и отсудила обратно у приемной семьи. Она ненавидит меня и не считает своей дочерью, даже по имени никогда не называла. Могла на ночь закрыть в сарае, переночевать в дом меня пускала бабушка. А однажды брат вообще приковал меня на целый день цепью, когда мамы не было. Вернувшись, она только сказала, что я это заслужила.
Юлия хочет на «Від пацанки до панянки» научиться общению с людьми и изменить свою ужасную жизнь. История Юли не оставила равнодушными ни преподавателей Школы леди, ни съемочную группу проекта. Не оставит и вас.
Не пропустите премьеру четвертого сезона «Від пацанки до панянки» 17 февраля в 19:00 на Новом канале!
Напомним,