Від пацанки до панянки-4: на проект пришла девушка, которую приковывали в сарае цепью

Уже совсем скоро телезрители увидят четвертый сезон проекта «Від пацанки до панянки».

Пятой героиней реалити «Від пацанки до панянки-4» Нового канала стала 19-летняя Юлия Чигринец из Полтавы. Все недоразумения с людьми девушка решает силой. И в родном городе уже успела прослыть грозой района.

«Главное – ударить первой» – таков девиз 19-летней Юлии Чигринец из Полтавы. Но озлобленной и агрессивной «пацанка» стала не просто так – такой ее сделали родители.

Мама отказалась от меня, – говорит Юля. – Но через год нашла и отсудила обратно у приемной семьи. Она ненавидит меня и не считает своей дочерью, даже по имени никогда не называла. Могла на ночь закрыть в сарае, переночевать в дом меня пускала бабушка. А однажды брат вообще приковал меня на целый день цепью, когда мамы не было. Вернувшись, она только сказала, что я это заслужила.

Від пацанки до панянки-4: на проект пришла девушка, которую приковывали в сарае цепью / пресс-служба

Юля привыкла к неадекватному поведению родителей, и с окружающими ведет себя соответственно. «Пацанка» просто не понимает, что может быть иначе. На реалити Нового канала она пришла, чтобы преодолеть свою основную проблему – агрессию.

Юлия хочет на «Від пацанки до панянки» научиться общению с людьми и изменить свою ужасную жизнь. История Юли не оставила равнодушными ни преподавателей Школы леди, ни съемочную группу проекта. Не оставит и вас.

Не пропустите премьеру четвертого сезона «Від пацанки до панянки» 17 февраля в 19:00 на Новом канале!

Напомним,