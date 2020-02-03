Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери Евдокии

В последнее время ведущая пропала со светской жизни.

Экс-ведущая шоу «Ревизор» Ольга Фреймут не появляется в телевизионных программах. Ее также редко можно увидеть на светских мероприятиях.

Более активной Фреймут остается в социальных сетях, где старается регулярно делиться с поклонниками деталями своей творческой и личной жизни.

Оказалось, что последние полтора года Ольга решила посвятить писательству. Она выпустила несколько книг, которые уже успели стать бестселлерами.

На днях свет увидело очередное творение Фреймут – пособие для молодых мам. Для ведущей эта книг особенная, ведь на обложке красуется ее дочь Евдокия.

Ольга Фреймут с мужем / instagram.com/freimutolia

Для наследницы Ольги это дебют. Ранее 37-летняя ведущая не показывала лицо своей младшей дочери в Сети. Своих детей она старается оберегать от посторонних глаз.

Напомним,