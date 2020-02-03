Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери Евдокии
В последнее время ведущая пропала со светской жизни.
Более активной Фреймут остается в социальных сетях, где старается регулярно делиться с поклонниками деталями своей творческой и личной жизни.
Оказалось, что последние полтора года Ольга решила посвятить писательству. Она выпустила несколько книг, которые уже успели стать бестселлерами.
На днях свет увидело очередное творение Фреймут – пособие для молодых мам. Для ведущей эта книг особенная, ведь на обложке красуется ее дочь Евдокия.
Напомним,