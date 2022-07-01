Почав діяти візовий режим з росією

1 июля 2022 15:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Почав діяти візовий режим з росією
Почав діяти візовий режим з росією
freepik.com

Нарешті Україна відгородилася від росії візовим режимом.

Згідно з постановою кабінету міністрів, скасовуються рішення, які давали можливість громадянам країни-агресора перетинати кордон України лише з паспортом рф. Теперь громадянам росії знадобиться оформити візу. Окрім того, всі пункти пропуску на кордоні України з рф залишаються закритими.  

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Теоретично росіянин може перетинати кордон України з візою через пункти пропуску з європейськими державами. 

Звернутися за оформлення документів у консульства України в росії неможливо, вони закриті з моменту вторгнення. Оформленням документів буде займатися компанія-посередник. Візи не будуть оформлювати росіянам, які є в санкційних списках або можуть представляти загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, 

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