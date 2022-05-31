Доктор Комаровський розповів, коли саме потрібно робити вакцину від вірусу віспи мавп

Доктор Комаровський розповів, коли саме потрібно робити вакцину від вірусу віспи мавп

Відомо, що щеплення від натуральної віспи також є чудовою профілактикою від вірусу віспи мавп. Доктор Комаровський розповів, як можна себе захистити навіть після контакту з хворою людиною або твариною.

За даними ВООЗ, поки що зафіксовано не менше 250 випадків захворювання на віспу мавп у 16 країнах світу, але люди миттєво переключилися на цю проблему. За словами експерта програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» доктора Комаровського , з появою перших новин про вірус розпочалася масова істерика.

Хоча причин для хвилювання немає. Адже не потрібно місяцями чекати на вакцину від цього вірусу. Її створили багато років тому, і вона захищає як від натуральної віспи, так і від віспи мавп. До того ж ця недуга передається тільки після дуже тривалого контакту з хворим.

Але, по-перше, ніхто не хоче чергового закриття всіх кордонів, як це було через коронавірус. По-друге, багато людей не готові чи вже втомилися приймати жахи війни в Україні, тому відволікаються на щось менш небезпечне.

Чому менш небезпечне? Тому що летальність при цьому захворюванні дуже низька. Експерт програми «Ранок з Україною» зазначив, що вона становить лише 1% у бідного сільського населення Африки.

Тобто ризик захворіти й померти від вірусу віспи мавп є у тих людей, які не дотримуються правил гігієни, голодують і несвоєчасно отримують медичну допомогу, оскільки живуть у сільській місцевості далеко від цивілізації.

Але якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили цей діагноз – вакцинуйтесь.

Якщо щеплення від натуральної віспи вводиться у перші чотири доби після контакту з хворим на віспу мавп – вакцина захищає від вірусу, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо з 4 по 14 день – людина перехворіє у легшій формі.