Доктор Комаровський розповів, коли саме потрібно робити вакцину від вірусу віспи мавп
Відомо, що щеплення від натуральної віспи також є чудовою профілактикою від вірусу віспи мавп. Доктор Комаровський розповів, як можна себе захистити навіть після контакту з хворою людиною або твариною.
Хоча причин для хвилювання немає. Адже не потрібно місяцями чекати на вакцину від цього вірусу. Її створили багато років тому, і вона захищає як від натуральної віспи, так і від віспи мавп. До того ж ця недуга передається тільки після дуже тривалого контакту з хворим.
Але, по-перше, ніхто не хоче чергового закриття всіх кордонів, як це було через коронавірус. По-друге, багато людей не готові чи вже втомилися приймати жахи війни в Україні, тому відволікаються на щось менш небезпечне.
Тобто ризик захворіти й померти від вірусу віспи мавп є у тих людей, які не дотримуються правил гігієни, голодують і несвоєчасно отримують медичну допомогу, оскільки живуть у сільській місцевості далеко від цивілізації.
Але якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили цей діагноз – вакцинуйтесь.
Якщо щеплення від натуральної віспи вводиться у перші чотири доби після контакту з хворим на віспу мавп – вакцина захищає від вірусу, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо з 4 по 14 день – людина перехворіє у легшій формі.