Доктор Комаровський розказав, як спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися
Експерт програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», Євген Комаровський розказав, як не зашкодити нашим дітям за кордоном.
Чи справді правильно – попередити вихователів і вчителів, щоб вони були дбайливі та уважні до наших дітей? Доктор Комаровський поділився своєю думкою як педіатр, який розуміє психологію поведінки дитини.
У такому випадку існує ключове правило – дитина має почуватися повноцінним членом колективу. Це інстинкт – бути «у зграї», – пояснив Євген Комаровський. – Як тільки малюк починає виділятися з колективу, як тільки дорослі починають ставитися до нього не так, як до інших дітей, у нього на рівні підсвідомості виникає питання до себе: «Чи все зі мною добре? На всіх кричать, а мене шкодують. Усіх змушують збирати іграшки, а мені нічого не кажуть. Напевно, зі мною справді щось не так.
Головне – створити в малюка відчуття, що він – повноцінний член колективу. І те, що з ним було, не робить його кращим чи гіршим, – підкреслив кандидат медичних наук. – Він такий самий, як і решта дітей.
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