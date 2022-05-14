Доктор Комаровський розказав, як спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися

14 мая 2022 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровський розказав, як спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися
Доктор Комаровський розказав, як правильно спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися
pixabay.com

Експерт програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», Євген Комаровський розказав, як не зашкодити нашим дітям за кордоном.

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В інтернеті є багато відео, як українських дітей зустрічають у дитсадках чи в школі в інших країнах. До маленьких біженців виявляють підвищену увагу, їм багато що дозволяється, адже вони побували під бомбардуваннями, сиділи в підвалі, пройшли пекло евакуації.

Чи справді правильно – попередити вихователів і вчителів, щоб вони були дбайливі та уважні до наших дітей? Доктор Комаровський поділився своєю думкою як педіатр, який розуміє психологію поведінки дитини.

У такому випадку існує ключове правило – дитина має почуватися повноцінним членом колективу. Це інстинкт – бути «у зграї», – пояснив Євген Комаровський. – Як тільки малюк починає виділятися з колективу, як тільки дорослі починають ставитися до нього не так, як до інших дітей, у нього на рівні підсвідомості виникає питання до себе: «Чи все зі мною добре? На всіх кричать, а мене шкодують. Усіх змушують збирати іграшки, а мені нічого не кажуть. Напевно, зі мною справді щось не так.

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Експерт програми «Ранок з Україною» вважає, що коли в колективі з'являється дитина, яка бачила війну, дорослим треба, навпаки, всіляко наголошувати, що вона така сама, як усі. Наприклад, дітям дають складне завдання, і її теж. Усіх просять зібрати іграшки, і маленького біженця це теж стосується. Всі вчать вірші, пісні, і ваше маля займається разом з ними. Жодних поблажок, що дитина стільки всього пережила, тому її треба шкодувати і в усьому потурати.

Головне – створити в малюка відчуття, що він – повноцінний член колективу. І те, що з ним було, не робить його кращим чи гіршим, – підкреслив кандидат медичних наук. – Він такий самий, як і решта дітей.

Нагадаємо,

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