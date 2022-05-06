Найнебезпечніші місця в будинку та квартирі під час повітряної тривоги

Найнебезпечніші місця в будинку та квартирі під час повітряної тривоги

Не у кожного українця є можливість сховатися у бомбосховищі під час повітряної тривоги.

Але якщо ви вже залишилися вдома (у будинку або квартирі), уникайте хоча б найбільш небезпечних місць. Про них ми розкажемо в матеріалі.

1. Подвір'я і балкон

Ракети летять занадто швидко, щоб зреагувати на них. Тому «я майже біля дому» не підходить.

Те саме стосується і балкону. Якщо ви ще й застеклили його і опинитеся в зоні ураження, з великою вірогідністю постраждаєте від скла.

2. Біля вікон

Не стійте біля вікон.

Якщо всі кімнати мають вікна, то знайдіть собі місце у протилежному кутку. Буде добре, якщо організуєте собі укриття (позаду якоїсь масивної меблі).

3. Другий/останній поверх

Намагайтеся спуститися якомога нижче під час бомбардувань. У будинку найбільш надійним є підвал. Жителям багатоповерхових будинків є сенс спуститися на декілька поверхів вниз.

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