Найнебезпечніші місця в будинку та квартирі під час повітряної тривоги
Не у кожного українця є можливість сховатися у бомбосховищі під час повітряної тривоги.
Але якщо ви вже залишилися вдома (у будинку або квартирі), уникайте хоча б найбільш небезпечних місць. Про них ми розкажемо в матеріалі.
1. Подвір'я і балкон
Те саме стосується і балкону. Якщо ви ще й застеклили його і опинитеся в зоні ураження, з великою вірогідністю постраждаєте від скла.
2. Біля вікон
Не стійте біля вікон.
Якщо всі кімнати мають вікна, то знайдіть собі місце у протилежному кутку. Буде добре, якщо організуєте собі укриття (позаду якоїсь масивної меблі).
3. Другий/останній поверх
Нагадаємо,