Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе

Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе

Що робити, якщо війна залишила вас без можливості працювати і заробляти гроші?

Василь Хмельницький – український підприємець, він дав пораду людям, які втратили роботу або житло під час агресії Росії

Не здаватися і шукати можливості

На мою думку, потрібно дивитись з огляду на те, скільки вам років. Якщо 25, ви тільки почали працювати і все втратили – треба шукати нову роботу і починати все з початку. Йти працювати водієм в таксі, в ресторан офіціантом. Вчитись, отримувати нові навички та досвід і поступово розвиватись. Приділяти час самоосвіті. Обрати ментора в професії. Пройде 3-5 років, ви будете йти вгору по кар’єрній драбині, вам будуть відкриватись нові можливості, якщо ви відповідальна людина.

Інша ситуація у людей, яким зараз 35-40 років.

До цього часу людина вже зрозуміла, чим хоче займатися, також очевидно, що вже дуже багато зроблено. Тому, на думку Хмельницького, краще за все буде розвиватися в тому ж напрямку.

Якщо все втратив під 0, але чесно вів бізнес і мав хороші стосунки з партнерами – то можливо доволі швидко знову зібрати команду та організувати бізнес-процеси. І люди, знаючи репутацію, зможуть знову довірити кошти, піти в партнерство або дати вам контракти.

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