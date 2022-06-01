Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні

1 июня 2022 19:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
freepik.com

Найбільш стресовою війна в тилу є для людей, які знаходяться у прифронтових містах. Через страх, що бойові дії будуть вестися ближче, виникає напруження.

Як боротися зі стресом під час війни 

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1. Визначивши причину свого занепокоєння, проаналізуйте: чи ситуація настільки погана. Якщо ваші страхи мають під собою грунт, то займіть вільний час плануванням своїх дій на той випадок, якщо ЗСУ дійсно будуть відступати. 

2. Шукайте позитив тут і зараз, не живіть лише від новини до новини. 

 Це можуть бути як близькі друзі, так і просто хороша погода за вікном – шукайте плюси замість концентрації на мінусах.

3.  У стресовій ситуації важливо розставити пріоритети. Спроби встигнути все і відразу збільшать напругу.

Правильно планувати свій день – значить не лише встигати виконувати роботу, а й виділяти час на відпочинок та спілкування зі значущими людьми.

Людина, яка грамотно розпоряджається своїм часом, психологічно легше переносить стресові ситуації.

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4. Стрес піднімає рівень адреналіну в крові, мобілізує наш організм та допомагає йому працювати швидше. У цей момент підвищується рівень уваги та загострюється інтуїція. Якщо навчитися контролювати цей стан, стрес може стати корисним досвідом. 

Головне, не концентруватися саме на стресі. Якщо ви відчуваєте сильні емоції, то займіть себе тим, що буде корисним в ситуації війни. 

Нагадаємо,

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