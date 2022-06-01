Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
Найбільш стресовою війна в тилу є для людей, які знаходяться у прифронтових містах. Через страх, що бойові дії будуть вестися ближче, виникає напруження.
Як боротися зі стресом під час війни
2. Шукайте позитив тут і зараз, не живіть лише від новини до новини.
Це можуть бути як близькі друзі, так і просто хороша погода за вікном – шукайте плюси замість концентрації на мінусах.
3. У стресовій ситуації важливо розставити пріоритети. Спроби встигнути все і відразу збільшать напругу.
Правильно планувати свій день – значить не лише встигати виконувати роботу, а й виділяти час на відпочинок та спілкування зі значущими людьми.
Людина, яка грамотно розпоряджається своїм часом, психологічно легше переносить стресові ситуації.
Головне, не концентруватися саме на стресі. Якщо ви відчуваєте сильні емоції, то займіть себе тим, що буде корисним в ситуації війни.
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