Що робити, якщо через війну втрачено шкільний атестат

23 мая 2022 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Що робити, якщо через війну втрачено шкільний атестат
Що робити, якщо через війну втрачено шкільний атестат
freepik.com

Втрата документів про повну загальну середню освіту є дуже розповсюдженою проблемою під час війни.

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Міністерство освіти і науки України розповіло, як відновити атестат, який загубили або знищили під час бойових дій в Україні.

  • Простіше за все звернутися до закладу, який видав атестат про загальну середню освіту. Якщо ця школа знаходиться на окупованій території або там ведуться бойові дії, є можливість подати заявку про втрати документу у будь-якому закладі освіти України.

Біженцям та переселенцям у Міністерстві радять звертатися до закладів освіти за місцем тимчасового перебування/проживання.

Від імені заявника може звертатися його законний представник

Якщо вам відома серія та номер документу, ви зможете отримати дублікат.

Є два варіанти отримання копії атестату:

  1. Звернутися до будь-якої школи.
  2. Оформити заявку онлайн за посиланням.

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Згодом ви отримаєте на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази.

Що робити, якщо не знаємо серію та номер атестату?

В цьому випадку у закладі освіти, куди ви звернулися, буде проведено оцінювання знань випускника у відповідності до положень законів України.

Нагадаємо,

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