Що робити, якщо через війну втрачено шкільний атестат
Втрата документів про повну загальну середню освіту є дуже розповсюдженою проблемою під час війни.
- Простіше за все звернутися до закладу, який видав атестат про загальну середню освіту. Якщо ця школа знаходиться на окупованій території або там ведуться бойові дії, є можливість подати заявку про втрати документу у будь-якому закладі освіти України.
Біженцям та переселенцям у Міністерстві радять звертатися до закладів освіти за місцем тимчасового перебування/проживання.
Від імені заявника може звертатися його законний представник.
Якщо вам відома серія та номер документу, ви зможете отримати дублікат.
Є два варіанти отримання копії атестату:
- Звернутися до будь-якої школи.
- Оформити заявку онлайн за посиланням.
Що робити, якщо не знаємо серію та номер атестату?
В цьому випадку у закладі освіти, куди ви звернулися, буде проведено оцінювання знань випускника у відповідності до положень законів України.
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