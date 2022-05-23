Що робити, якщо через війну втрачено шкільний атестат

Що робити, якщо через війну втрачено шкільний атестат

Втрата документів про повну загальну середню освіту є дуже розповсюдженою проблемою під час війни.

Простіше за все звернутися до закладу, який видав атестат про загальну середню освіту. Якщо ця школа знаходиться на окупованій території або там ведуться бойові дії, є можливість подати заявку про втрати документу у будь-якому закладі освіти України.

Міністерство освіти і науки України розповіло, як відновити атестат, який загубили або знищили під час бойових дій в Україні.

Біженцям та переселенцям у Міністерстві радять звертатися до закладів освіти за місцем тимчасового перебування/проживання.

Від імені заявника може звертатися його законний представник.

Якщо вам відома серія та номер документу, ви зможете отримати дублікат.

Є два варіанти отримання копії атестату:

Звернутися до будь-якої школи. Оформити заявку онлайн за посиланням.

Згодом ви отримаєте на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази.

Що робити, якщо не знаємо серію та номер атестату?

В цьому випадку у закладі освіти, куди ви звернулися, буде проведено оцінювання знань випускника у відповідності до положень законів України.

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