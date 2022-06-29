Який контент споживати, щоб розслабитися

Від новинної стрічки в телефоні у вас уже паморочиться в голові? Треба зробити перерву і переключитися на інший контент.

Якщо ви відчуваєте інформаційну втому, починайте споживати більш різноманітний контент. Після вторгнення росії багато з нас забули про те, що раніше з задоволенням слухали музику або читали книги. Але повертати собі звички буденного життя вкрай важливо для нормальної роботи психіки.

І якщо ви поки не готові зануритися у книжки, можна почати з телефону, який ви постійно тримаєте в руках. Але відкрити ще дещо, окрім новин.

1. Тварини. Як відомо, немає в світі людей, яких не можуть розсмішити тварини. Комусь подобаються котики, комусь песики, а хтось взагалі с задоволенням спостерігає за екзотичними тваринами. Обирайте те, що вас відволікає.

Пробуйте вмикати, хоча б фоново, навіть якщо ви на 100% впевнені, що не зможете сконцентруватись. Можливо, зможете. Підберіть фільм під настрій.

3. Корисний контент. У вас в голові точно є багато питань. Що взяти з собой у бомбосховище? Як приготувати гречку в холодній воді? Як отримати допомогу від держави? Так, з цими питаннями ми не надто далеко відійшли від війни, але принаймні ви проведете час корисно, дізнаєтесь потрібну інформацію.

І станете трохи впевненішою людиною.

Нагадаємо,