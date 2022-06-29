Який контент споживати, щоб розслабитися

29 июня 2022 17:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Який контент споживати, щоб розслабитися
Який контент споживати, щоб розслабитися
freepik.com

Від новинної стрічки в телефоні у вас уже паморочиться в голові? Треба зробити перерву і переключитися на інший контент.

Читайте такжеЗвикаєте до війни: добре це чи погано, що робити
Якщо ви відчуваєте інформаційну втому, починайте споживати більш різноманітний контент. Після вторгнення росії багато з нас забули про те, що раніше з задоволенням слухали музику або читали книги. Але повертати собі звички буденного життя вкрай важливо для нормальної роботи психіки. 

І якщо ви поки не готові зануритися у книжки, можна почати з телефону, який ви постійно тримаєте в руках. Але відкрити ще дещо, окрім новин.

1. Тварини. Як відомо, немає в світі людей, яких не можуть розсмішити тварини. Комусь подобаються котики, комусь песики, а хтось взагалі с задоволенням спостерігає за екзотичними тваринами. Обирайте те, що вас відволікає. 

Читайте также3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу
2. Улюблені серіали та фільми. Пробуйте вмикати, хоча б фоново, навіть якщо ви на 100% впевнені, що не зможете сконцентруватись. Можливо, зможете. Підберіть фільм під настрій. 

3. Корисний контент. У вас в голові точно є багато питань. Що взяти з собой у бомбосховище? Як приготувати гречку в холодній воді? Як отримати допомогу від держави? Так, з цими питаннями ми не надто далеко відійшли від війни, але принаймні ви проведете час корисно, дізнаєтесь потрібну інформацію.

І станете трохи впевненішою людиною. 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Стресс психология советы психолог

Материалы по теме

3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу
Полезные советы

3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу
Звикаєте до війни: добре це чи погано, що робити
Психология

Звикаєте до війни: добре це чи погано, що робити
Куди звертатися, щоб знайти зниклу безвісти людину?
Полезные советы

Куди звертатися, щоб знайти зниклу безвісти людину?
Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)
Телешоу

Як ти?: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.06.2022)
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями
DETACH вбили путіна в новому відео

DETACH вбили путіна в новому відео
Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – Вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – Вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)
3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу

3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу

Популярное видео

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями
DETACH вбили путіна в новому відео

DETACH вбили путіна в новому відео
Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – Вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – Вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Прийомна мати евакуювала дітей, але залишила пса в Ірпені (ефір від 19.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Прийомна мати евакуювала дітей, але залишила пса в Ірпені (ефір від 19.06.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK