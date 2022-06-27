3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу

27 июня 2022 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу
3 правила, які врятують вам життя під час артиллерійського обстрілу
freepik.com

росія обстрілює всі міста та населені пункти, куди тільки дістає її артилерія. Ми зібрали найголовніші поради, як залишитися в живих під час обстрілу.

Правило перше: правильна схованка під час артобстрілу 

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Якщо артобстріл почався, коли ви були на вулиці, то швидко падайте на землю. Закрийте руками вуха, закрийте очі і відкрийте рот (так ви зможете вберегти себе від контузії, якщо снаряд впаде поруч). Коли залпи закінчилися, можете тікати в укриття.

Схованкою при артобстрілу може стати будь-який підвал, воронка від попереднього снаряду, канава, траншея та навіть мережа каналізації, якщо зможете відкрити люк. Вказані місця актуальны, якщо немає бомбосховища. 

Правило друге: дивитися, що поруч

Якщо ви будете ховатися біля вікон, вітрин, машин, ящиків, бетонних блоків, цегляних стін тощо, то можете сильно постраждати навіть не від снаряду, а від руйнування того, що знаходиться поруч. Вас може поранити склом і завалити.

Правило третє: придушити свою цікавість 

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Люди почули вибух, вийшли подивитися і потратили під обстріл. Таких історій вже дуже багато, але за кожною з них є жертви, яких можна було уникнути. Тож наголошуємо на тому, що після початку артобстрілу, навіть якщо вибухи затихли на хвилину або на десять, заборонено виходити на вулицю і підходити до вікон.

Залишайтеся у безпеці поки не отримаєте повідомлення про відбій загрози. 

Після відбою не піднімайте нічого, що лежить на землі. Багато снарядів можуть розірватися через годину після обстрілу. Деякі детонують на наступний день. Утилізацією боєприпасів повинні займатися професіонали з ДСНС України.

Нагадаємо, 

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