3 правила, які врятують вам життя під час артилерійського обстрілу
росія обстрілює всі міста та населені пункти, куди тільки дістає її артилерія. Ми зібрали найголовніші поради, як залишитися в живих під час обстрілу.
Правило перше: правильна схованка під час артобстрілу
Схованкою при артобстрілу може стати будь-який підвал, воронка від попереднього снаряду, канава, траншея та навіть мережа каналізації, якщо зможете відкрити люк. Вказані місця актуальны, якщо немає бомбосховища.
Правило друге: дивитися, що поруч
Якщо ви будете ховатися біля вікон, вітрин, машин, ящиків, бетонних блоків, цегляних стін тощо, то можете сильно постраждати навіть не від снаряду, а від руйнування того, що знаходиться поруч. Вас може поранити склом і завалити.
Правило третє: придушити свою цікавість
Залишайтеся у безпеці поки не отримаєте повідомлення про відбій загрози.
Після відбою не піднімайте нічого, що лежить на землі. Багато снарядів можуть розірватися через годину після обстрілу. Деякі детонують на наступний день. Утилізацією боєприпасів повинні займатися професіонали з ДСНС України.
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