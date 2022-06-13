Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко

Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко

В розмові з українськими ЗМІ Ганна Ревунець, лікарка-сексологиня, пояснила, як піклуватися про своє сексуальне вдоволення під час війни.

Перша проблема, з якої стикаються українці в ліжку, це вплив постійного стресу на сексуальне життя. Через російську агресію як жінки, так і чоловіки стикаються з тривалим підвищеним рівнем гормону стресу. На жаль, це впливає на всі системи організму, репродуктивна система — не виняток.

По-перше, якщо у вас є можливість займатися сексом з партнером, робіть це. Інтим є непоганим психотерапевтичним засобом, адже під час сексу знижується рівень кортизолу, а концентрація гормону щастя, навпаки, підвищується.

Він має антидепресивний ефект. Що вищий рівень серотоніну, то краще самопочуття та настрій.

По-друге, якщо сексу немає тривалий час, то його відсутність може погіршувати як наш стан, так і настрій.

За словами лікарки, у чоловіків виникає ризик розвитку простатиту, також знижується якість сперми і репродуктивна функція.

Жінки можуть зіткнутися з кандидозом або фібромами.

Що робити, якщо партнера поруч немає

Самозадоволення у цьому випадку може змінити ситуацію на краще на 70%. Так, мастурбація не замінить секс, але дозволить уникнути багатьох проблем. Також важливо додати у свій денний графік будь-яку фізичну активність.

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