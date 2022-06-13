Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко

13 июня 2022 12:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко
Три місяці без сексу. Що робити, якщо партнер через війну далеко
freepik.com

В розмові з українськими ЗМІ Ганна Ревунець, лікарка-сексологиня, пояснила, як піклуватися про своє сексуальне вдоволення під час війни.

Перша проблема, з якої стикаються українці в ліжку, це вплив постійного стресу на сексуальне життя. Через російську агресію як жінки, так і чоловіки стикаються з тривалим підвищеним рівнем гормону стресу. На жаль, це впливає на всі системи організму, репродуктивна система — не виняток. 

Читайте такжеAlyosha рассказала, что стала жертвой секс-домогательств
По-перше, якщо у вас є можливість займатися сексом з партнером, робіть це. Інтим є непоганим психотерапевтичним засобом, адже під час сексу знижується рівень кортизолу, а концентрація гормону щастя, навпаки, підвищується.  

Він має антидепресивний ефект. Що вищий рівень серотоніну, то краще самопочуття та настрій.

По-друге, якщо сексу немає тривалий час, то його відсутність може погіршувати як наш стан, так і настрій. 

За словами лікарки, у чоловіків виникає ризик розвитку простатиту, також знижується якість сперми і репродуктивна функція.

Жінки можуть зіткнутися з кандидозом або фібромами.

Що робити, якщо партнера поруч немає

Самозадоволення у цьому випадку може змінити ситуацію на краще на 70%. Так, мастурбація не замінить секс, але дозволить уникнути багатьох проблем. Також важливо додати у свій денний графік будь-яку фізичну активність. 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

секс отношения психология психолог

Материалы по теме

Дмитро Карпачов розповів, як кільком сім’ям ужитися під одним дахом
Психология

Дмитро Карпачов розповів, як кільком сім’ям ужитися під одним дахом
Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році
Гороскопы

Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році
Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина боїться залишитися без мами після жахіть війни
Психология

Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина боїться залишитися без мами після жахіть війни
Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
Психология

Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен
Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році

Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році
Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе

Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Популярное видео

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)
Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)

Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK