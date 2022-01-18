Alyosha рассказала, что стала жертвой секс-домогательств
Певица Alyosha поделилась шокирующей историей, которая случилась с ней в детстве.
Певица решилась ошеломить публику подробностями из детства. Alyosha призналась, что в 13-летнем возрасте стала жертвой сексуальных домогательств.
Однажды будущая певица шла в гости к своей подруге в соседний подъезд. В это время на нее в доме напал старшеклассник. Парень схватил ее за плечи и стал принуждать к интиму.
Он схватил меня за плечи, держал… И, извините, достал из «широких штанов», как говорится, что-то такое непонятное. Я до сих пор, когда мне уже 35 лет, даже не знаю, что это было. Даже не хочу описывать это, потому что это психически больной человек что-то себе создал, он сказал: «Прикоснешься – отпущу», – вспомнила певица в эфире программы «Викриття. Післямова».
Напомним,