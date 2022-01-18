Alyosha рассказала, что стала жертвой секс-домогательств

18 января 2022 17:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Alyosha рассказала, что стала жертвой секс-домогательств
Певица Alyosha
instagram.com/alyoshasinger

Певица Alyosha поделилась шокирующей историей, которая случилась с ней в детстве.

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Абьюз, домогательства, изнасилование... В последнее время знаменитости удивляют поклонников неожиданными историями из своей жизни. Не стала исключением и Alyosha.

Певица решилась ошеломить публику подробностями из детства. Alyosha призналась, что в 13-летнем возрасте стала жертвой сексуальных домогательств.

Однажды будущая певица шла в гости к своей подруге в соседний подъезд. В это время на нее в доме напал старшеклассник. Парень схватил ее за плечи и стал принуждать к интиму.

Певица Alyosha / instagram.com/alyoshasinger
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Вырваться из рук насильника девочке удалось. Она забежала в одну из квартир и попросила о помощи. Домой Alyosha вернулась уже в компании братьев, которых она также позвала на помощь.

Он схватил меня за плечи, держал… И, извините, достал из «широких штанов», как говорится, что-то такое непонятное. Я до сих пор, когда мне уже 35 лет, даже не знаю, что это было. Даже не хочу описывать это, потому что это психически больной человек что-то себе создал, он сказал: «Прикоснешься – отпущу», – вспомнила певица в эфире программы «Викриття. Післямова».

Напомним, 

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