Хіт «Ти найкраща» зазвучав у новому виконанні тріо Vlad Darwin & Олена Тополя feat. Balsam

14 лютого 2025 16:50 Редакция
Хіт «Ти найкраща» зазвучав у новому виконанні тріо Vlad Darwin & Олена Тополя feat. Balsam
Vlad Darwin & Олена Тополя feat. Balsam
Пресслужба

Легендарна пісня «Ти найкраща», яка вже понад десять років полонить серця українців, отримала нове звучання у виконанні тріо Vlad Darwin & Олена Тополя feat. Balsam.

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Хіт «Ти найкраща» став символом кохання: під нього освідчуються, танцюють перший весільний танець, а його мелодія продовжує лунати на радіохвилях, концертах та в караоке.

Ідея перезаписати пісню народилася наприкінці 2024 року, коли Vlad Darwin та Олену Тополю запросили виконати «Ти найкраща» разом із Президентським оркестром на церемонії музичної премії YUNA. Саме тоді артисти вирішили залучити до співпраці молодого, але вже популярного українського реп-виконавця та автора Balsam, який поєднує творчість із військовою службою в прикордонних військах України. Його новий куплет надав пісні додаткового глибокого сенсу, адже сьогодні найкращі з людей виборюють право українців жити на своїй землі та дихати вільним повітрям.

Співпраця з Balsam була захопливою. Він неймовірно точно передав свої почуття — і як громадянин, і як захисник, і як чоловік, який знає справжню силу кохання. Від першого ж прослуховування його частини у всієї команди пішли мурахи по шкірі, а в горлі став ком. Він органічно доповнив пісню, створивши безпрецедентний момент у нашій творчості з Оленою. Вперше ми виступали як тріо. Реакція слухачів на нову версію була настільки захопливою, що ми вирішили видати її окремим синглом до Дня закоханих, — поділився Vlad Darwin своїми враженнями від роботи з Balsam.

Vlad Darwin & Олена Тополя feat. Balsam / Пресслужба

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Оскільки оновлена версія «Ти найкраща» перегукується з темами кохання та війни, артисти вирішили передати справжні емоції пари військового та його коханої через обкладинку синглу. Ідею підтримали відомі фотографи Костянтин та Влада Лідерови, які документують війну та життя в Україні. Вибір ліг на зворушливий кадр LIBKOS — «Обійми військового та його коханої на пероні вокзалу». Це фото стало символічною обкладинкою синглу «Ти найкраща» (2025 Version).

Лірик-відео на оновлену версію повністю ілюстроване кадрами, знятими фотографами LIBKOS на сході країни. Кожне зображення — це історія любові, яка залишається непереможною навіть перед обличчям війни. Відео також містить описи кожного кадру, додаючи ще більше емоцій від перегляду історій закоханих пар.

Нагадаємо, 

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