Тарас Тополя рассказал о трудностях в отношениях с Alyosha

6 апреля 2021 14:25 Юлия Туренко
Тарас Тополя рассказал о трудностях в отношениях с Alyosha
Тарас Тополя и Alyosha
instagram.com/tarastopolia/

Тарас Тополя и Alyosha являются одной из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса.

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Звездная пара Тарас Тополя и Alyosha не только радуют поклонников своими успехами в творчестве, но и являются примером для подражания в плане семейных ценностей.

Летом 2020 году Тарас и Alyosha в третий раз стали родителями. У супругов родилась долгожданная дочь, которую они назвали Марией. Сейчас певица находится в декрете, а певец не упускает возможности гастролировать со своим коллективом «Антитіла».

Время на карантине супруги также стараются проводить с пользой, поэтому не отказывают в интервью журналистам. Одно из самих сокровенных у них состоялось для программы «ЖВЛ».

Тарас Тополя и Alyosha с детьми / instagram.com/tarastopolia/
Так, звездные супруги вспомнили не только, как познакомились, но и рассказали о ссорах и трудностях в семье.

Это не значит, что мы с Леной не ссоримся. Это не значит, что у нас нет ничего такого, о чем можно написать. Если бы мы поставили камеру в нашей спальне. У нас происходит все интересное там, - заявил артист.

Тарас Тополя и Alyosha / instagram.com/tarastopolia/
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При этом Тарас утверждает, что много общих проблем, которые они с женой прошли, связанные с детьми. И в то время именно наследники помогли их преодолеть. 

Мне кажется, если бы не было детей, были такие моменты, мы бы уже сказали: «Ты знаешь, давай поживем отдельно», - говорит певец.

Напомним, 

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