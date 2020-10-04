Тарас Тополя рассказал, как это быть многодетным отцом: Это был кураж
4 октября 2020 12:00
Тарас Тополя
социальная сеть Instagram
Музыкант Тарас Тополя и певица Alyosha в августе в третий раз стали родителями. Фронтмен группы Антитела признался, что это совершенно новый опыт.
артиста, до конца он еще не осознал, что стал отцом дочки, так как прошло совсем мало времени. Однако уверяет, что сейчас испытывает невероятное счастье.
Я буду откровенным, я еще до конца не осознал этого. Единственное, что я осознаю ‒ это счастье. Третий ребенок ‒ счастье не меньше и не больше, чем предыдущие два. Мне очень импонирует, что она брюнетка, у нее черные волосы, черные брови, ямочка на подбородке ‒ папина дочка,‒ откровенничает музыкант.
Alyosha, Тарас Тополя и их дочь Мария / социальная сеть Instagram
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Это был кураж. Некоторое время мы занимаемся тем, что мы им говорим: «Пожалуйста, тише, пожалуйста, не так громко, не такие эмоции». Хотя у нас Лена и Мария живут в дальней комнате, там царство принцесс, она тихая, обустроена, но все равно долетают и какие-то крики, и шум, и топот,‒ добавил исполнитель.
Напомним,