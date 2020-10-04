Тарас Тополя рассказал, как это быть многодетным отцом: Это был кураж

4 октября 2020 12:00 Катерина Даниленко
Тарас Тополя рассказал, как это быть многодетным отцом: Это был кураж
Тарас Тополя
социальная сеть Instagram

Музыкант Тарас Тополя и певица Alyosha в августе в третий раз стали родителями. Фронтмен группы Антитела признался, что это совершенно новый опыт.

Читайте такжеИнтим был не на должном уровне: Ольга Горбачева о разводе с Юрием Никитиным
По словам артиста, до конца он еще не осознал, что стал отцом дочки, так как прошло совсем мало времени. Однако уверяет, что сейчас испытывает невероятное счастье.

Я буду откровенным, я еще до конца не осознал этого. Единственное, что я осознаю ‒ это счастье. Третий ребенок ‒ счастье не меньше и не больше, чем предыдущие два. Мне очень импонирует, что она брюнетка, у нее черные волосы, черные брови, ямочка на подбородке ‒ папина дочка,
‒ откровенничает музыкант.

Alyosha, Тарас Тополя и их дочь Мария / социальная сеть Instagram

Читайте такжеКостюмированная вечеринка: Настя Каменских и Потап проводили лето в компании друзей и звездных коллег
Мальчишки не ревнуют родителей к новому члену семьи, а только радуются сестренке. 7-летним Романом и 4-летним Марком сейчас больше занимается глава семейства, а Alyosha уделяет должное внимание маленькой Марии.

Это был кураж. Некоторое время мы занимаемся тем, что мы им говорим: «Пожалуйста, тише, пожалуйста, не так громко, не такие эмоции». Хотя у нас Лена и Мария живут в дальней комнате, там царство принцесс, она тихая, обустроена, но все равно долетают и какие-то крики, и шум, и топот,
‒ добавил исполнитель.

Напомним,

  

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Alyosha социальные сети Тарас Тополя фото новости

Материалы по теме

Надя Дорофеева вспомнила, какое впечатление на нее произвела Наталья Могилевская при первой встрече
Новости

Надя Дорофеева вспомнила, какое впечатление на нее произвела Наталья Могилевская при первой встрече
Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие разберутся в загадочной смерти ребенка
Анонсы на ТВ

Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие разберутся в загадочной смерти ребенка
Зараженная коронавирусом Алена Шоптенко рассказала, что ее больше всего раздражает в болезни
Новости

Зараженная коронавирусом Алена Шоптенко рассказала, что ее больше всего раздражает в болезни
Танці з зірками-2020: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
Телешоу

Танці з зірками-2020: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Мнение ученых! Сколько раз можно заниматься сексом в год?

Мнение ученых! Сколько раз можно заниматься сексом в год?

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK