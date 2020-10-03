Настя Каменских и Потап проводили лето в компании друзей и звездных коллег: костюмированная вечеринка

3 октября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских и Потап проводили лето в компании друзей и звездных коллег: костюмированная вечеринка
Потап и Настя Каменских
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Потап и Настя, не успев вернуться с отдыха в теплых странах, тут же закатили вечеринку.

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Между концертами и отдыхом звездные супруги Потап и Настя Каменских устраивают в своем загородном доме уютные посиделки. В этот раз пара организовала вечеринку-прощание с летом. Среди приглашенных можно увидеть лучшую подругу Каменских Анну Андрийчук-Завгороднюю, Катю Осадчую и Юрия Горбунова.

В своих микроблогах знаменитости опубликовали яркие кадры с мероприятия. Виновники торжества и их гости фотографировались возле зоны с шарами, надувными кругами для плавания, смешными уточками, общались за праздничным столом и танцевали под песню «Вот и лето прошло…».

Провожаем тёплые деньки! Впереди столько всего! Мой спортивный интенсив и ещё десятки новых целей и задач. Но это все с понедельника! А пока ‒ яркая одежда, яркое настроение и вечеринка,
‒ написала певица.

Для вечеринки NK выбрала лосины серого цвета, объемное желтое худи и массивные белые кроссовки. Волосы звезда собрала в высокий хвост, а глаза подчеркнула объемными стрелками. Потап же появился в желтой бейсболке, которую надел поверх белой кофты, джинсах и в желтой шапке бренда Mozgi.

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Стоит отметить, что все присутствующие учли дресс-код и пришли в желтых нарядах. Важной гостьей на вечеринке стала мама Насти Лидия Каменских, которая разделила веселье с ребятами.

Напомним,

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