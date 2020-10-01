Молодая возлюбленная Леонардо Ди Каприо беременна первенцем

Актер Леонардо Ди Каприо явно хочет пойти по стопам Джорджа Клуни.

Не так давно сердце заядлого холостяка Леонардо Ди Каприо удалось покорить модели Камиле Морроне, которая значительно моложе актера. Но пару совершенно не смущает 23-летняя разница в возрасте.

Впервые Леонардо вышел в свет с возлюбленной на церемонии вручения премии «Оскар». Ради Камилы актер даже нарушил свою многолетнюю традицию - выходить на красную дорожку вместе с мамой.

Теперь СМИ активно обсуждают другое важное событие в жизни пары. Журналисты Woman's day утверждают, что Ди Каприо и Моронне готовятся впервые стать родителями.

Модель Камила Морроне / instagram.com/camilamorrone

Вынужденная изоляция из-за коронавируса явно пошла на пользу паре. По словам инсайдеров, сейчас Камила находится на первых месяцах беременности.

От самого актера и его возлюбленной подтверждения этой информации еще не последовало. Но на недавних снимках папарацци уже можно разглядеть изменения в фигуре модели.

Напомним,