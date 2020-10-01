Молодая возлюбленная Леонардо Ди Каприо беременна первенцем

1 октября 2020 15:20 Юлия Крутиева
Молодая возлюбленная Леонардо Ди Каприо беременна первенцем
Актер Леонардо Ди каприо
Fotobank / GettyImages

Актер Леонардо Ди Каприо явно хочет пойти по стопам Джорджа Клуни.

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Не так давно сердце заядлого холостяка Леонардо Ди Каприо удалось покорить модели Камиле Морроне, которая значительно моложе актера. Но пару совершенно не смущает 23-летняя разница в возрасте.

Впервые Леонардо вышел в свет с возлюбленной на церемонии вручения премии «Оскар». Ради Камилы актер даже нарушил свою многолетнюю традицию - выходить на красную дорожку вместе с мамой.

Теперь СМИ активно обсуждают другое важное событие в жизни пары. Журналисты Woman's day утверждают, что Ди Каприо и Моронне готовятся впервые стать родителями.

Модель Камила Морроне / instagram.com/camilamorrone
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Вынужденная изоляция из-за коронавируса явно пошла на пользу паре. По словам инсайдеров, сейчас Камила находится на первых месяцах беременности.

От самого актера и его возлюбленной подтверждения этой информации еще не последовало. Но на недавних снимках папарацци уже можно разглядеть изменения в фигуре модели.

Напомним, 

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