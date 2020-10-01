Молодая возлюбленная Леонардо Ди Каприо беременна первенцем
Актер Леонардо Ди Каприо явно хочет пойти по стопам Джорджа Клуни.
Впервые Леонардо вышел в свет с возлюбленной на церемонии вручения премии «Оскар». Ради Камилы актер даже нарушил свою многолетнюю традицию - выходить на красную дорожку вместе с мамой.
Теперь СМИ активно обсуждают другое важное событие в жизни пары. Журналисты Woman's day утверждают, что Ди Каприо и Моронне готовятся впервые стать родителями.
От самого актера и его возлюбленной подтверждения этой информации еще не последовало. Но на недавних снимках папарацци уже можно разглядеть изменения в фигуре модели.
Напомним,