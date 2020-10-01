Известный американский певец стал многодетным папой
1 октября 2020 15:00
Певец Ашер
instagram.com/usher
В семье певца Ашера случилось пополнение.
Ашер сообщил, что у них с Дженн родилась крепкая и здоровая дочь. Также артист поделился первой фотографией малышки и рассекретил ее имя. Девочку назвали Соверейн Бо Раймонд.
Мы счастливы и полны любви с появлением нашей красивой девочки, Соверейн Бо Раймонд, - пишет Ашер в Инстаграм. - Песня Стиви Уандера Isn’t She lovely – на повторе.
Певец Ашер / instagram.com/usher
Читайте такжеЯ не готова, чтобы на мне ставили крест: Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией ракаДля Ашера Соверейн Бо Раймонд стала третьим ребенком, а вот Дженн стала мамой впервые. От первого брака с Тамеки Фостер у певца есть двое детей: 12-летний Ашер и 11-летний Навид.
Напомним,