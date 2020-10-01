Известный американский певец стал многодетным папой

1 октября 2020 15:00 Юлия Крутиева
Известный американский певец стал многодетным папой
Певец Ашер
instagram.com/usher

В семье певца Ашера случилось пополнение.

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В конце сентября в одном из роддомов Лос-Анджелеса жена известного американского певца Ашера – Дженн Гойкочеа – родила первенца. Радостной новостью счастливый отец поделился на своей странице в Инстаграм.

Ашер сообщил, что у них с Дженн родилась крепкая и здоровая дочь. Также артист поделился первой фотографией малышки и рассекретил ее имя. Девочку назвали Соверейн Бо Раймонд.

Мы счастливы и полны любви с появлением нашей красивой девочки, Соверейн Бо Раймонд, - пишет Ашер в Инстаграм. - Песня Стиви Уандера Isn’t She lovely – на повторе.

Певец Ашер / instagram.com/usher
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Для Ашера Соверейн Бо Раймонд стала третьим ребенком, а вот Дженн стала мамой впервые. От первого брака с Тамеки Фостер у певца есть двое детей: 12-летний Ашер и 11-летний Навид.

Напомним,

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