Лилия Подкопаева рассказала о воспитании своих троих детей: По любому поводу могут ссориться

Спортсменка Лилия Подкопаева о том, как воспитывает детей.

Год назад Лилия Подкопаева родила дочь Эвелину. Спортсменка также успевает иногда и примирить своих старших детей. Об этом и многом другом звезда рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Сыну Вадиму уже 15 лет, а Каролине – 14. И подростковый возраст дает о себе знать.

Где-то кто-то громко что-то сказал или не так отреагировал, не так посмотрел – и все, – призналась Лилия. – По любому поводу могут ссориться.

Дети Лили Подкопаевой / instagram.com/podkopayeva_official

Но чаще всего зачинщиком становится Вадим.

Сейчас у него такой возраст, скажем так, специфический, – объяснила олимпийская чемпионка. – Вадим сейчас немножечко на своей волне, то есть бывает вспыльчивым. Видно, так гормоны влияют, и вот таким образом происходит его взросление. Но то, что он четко знает, что делает – это 100%.

Дети уже пошли в школу, так как учебный год в штате Джорджия начинается в первых числах августа. А младшая дочь остается дома с бабушкой и помощницей Лилии.

Я считаю, что все-таки первый год для ребенка самый показательный в плане роста, – объяснила Подкопаева. – Дети в это время так растут, словно куда-то торопятся. И так хочется насладиться этим моментом.

Младшая дочь Лили Подкопаевой / instagram.com/podkopayeva_official

По словам Лилии Подкопаевой, ее муж, когда родилась малышка, продумал все детали и полностью оборудовал комнату для Эвелины.

Поначалу дочка была практически его маленькой копией, – поделилась гимнастка, – а сейчас становится и на меня похожа.

Планируя свой приезд в Украину, Лилия Подкопаева не стала брать с собой детей, так как у старшего сына и дочки началась учеба в школе, а малышке Эвелине пока рано совершать такие длительные перелеты.

Напомним,