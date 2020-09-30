Кохання на виживання-4: как сложились отношения участников реалити Насти и Олега

30 сентября 2020 11:35 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: как сложились отношения участников реалити Насти и Олега
Кохання на виживання-4: как сложились отношения участников реалити Насти и Олега
пресс-служба Нового канала

В третьем выпуске реалити "Кохання на виживання-4" кипели настоящие страсти достойные сценария латиноамериканского сериала.

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Настя и Олег приехали на проект "Кохання на виживання-4", чтобы решить финансовые проблемы в паре – девушку не устраивал заработок любимого. Она хотела, чтобы путешествие в Перу стало толчком для Олега делать для нее больше. Но в итоге Лима их встретила постоянными скандалами. Дошло даже до драки, которую разнимал ведущий Олег Кензов. Апогеем путешествия стало пятое испытание – провокация изменой. Девушка сделала заявление, которое повергло в шок всю съемочную группу.

Олег мне очень много писал смс с угрозами, что он меня убьет, зарежет, кислотой обольет, – рассказывала Настя. – Боюсь, что в одном из неконтролируемых состояний, он может мне причинить физический вред.

Кохання на виживання 4 сезон участница Настя / пресс-служба Нового канала

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После драки в начале проекта, девушку оставалось только пожалеть. Но Настя постоянно унижала «любимого», глумилась над его словами, и всячески провоцировала на скандалы, даже не скрывая, Олег в ее глазах – полнейший неудачник.

Я поехал на проект из-за Насти. Она очень хотела попасть в Перу, – откровенничает парень. – После путешествия мы разошлись без скандалов. Хватило того, что я услышал на детекторе лжи. Она врала через слово, у нее не было уважения ко мне, а деньги были на первом месте. Понял, что такие потребительские отношения мне не нужны. Участие в реалити меня изменило. Я начал любить себя и не позволять подобное поведение, как было у Насти ко мне. Стараюсь сразу не доверять девушкам. Сначала присматриваюсь, как она ко мне относиться.

Кохання на виживання-4: Олег и Настя / пресс-служба Нового канала

Сейчас Олег готов к новым отношениям и с Настей больше не общается.

Насколько прочным окажется союз у других пар-участников – смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале в реалити «Кохання на виживання».

Напомним,

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