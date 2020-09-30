Кохання на виживання-4: как сложились отношения участников реалити Насти и Олега
В третьем выпуске реалити "Кохання на виживання-4" кипели настоящие страсти достойные сценария латиноамериканского сериала.
Олег мне очень много писал смс с угрозами, что он меня убьет, зарежет, кислотой обольет, – рассказывала Настя. – Боюсь, что в одном из неконтролируемых состояний, он может мне причинить физический вред.
Я поехал на проект из-за Насти. Она очень хотела попасть в Перу, – откровенничает парень. – После путешествия мы разошлись без скандалов. Хватило того, что я услышал на детекторе лжи. Она врала через слово, у нее не было уважения ко мне, а деньги были на первом месте. Понял, что такие потребительские отношения мне не нужны. Участие в реалити меня изменило. Я начал любить себя и не позволять подобное поведение, как было у Насти ко мне. Стараюсь сразу не доверять девушкам. Сначала присматриваюсь, как она ко мне относиться.
Сейчас Олег готов к новым отношениям и с Настей больше не общается.
Насколько прочным окажется союз у других пар-участников – смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале в реалити «Кохання на виживання».
Напомним,