Рианна блеснула пышным бюстом в кружевном нижнем белье
Певица Рианна удивила смелой фотографией.
В этот раз 32-летняя звезда решила поделиться с подписчиками своего Инстаграм жарким селфи, на котором она позирует в откровенном образе.
В кадре полуобнаженная Рианна демонстрирует свою пышную грудь, сидя в ванной в кружевном бюстгальтере светло-розового цвета.
Просто защищаю свой меланин, пока они пытаются вывести,- пишет в комментариях Рианна.
Фолловеры Рианны остались в восторге от неожиданной фотографии певицы. В комментариях они засыпали ее комплиментами: «Королева мира», «О Боже, ты прекрасная!», «А теперь расскажи, каково это - быть любимицей бога?»
Напомним,