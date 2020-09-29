Рианна блеснула пышным бюстом в кружевном нижнем белье

29 сентября 2020 13:50 Юлия Крутиева
Рианна блеснула пышным бюстом в кружевном нижнем белье
Певица Рианна
instagram.com/badgalriri

Певица Рианна удивила смелой фотографией.

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Певица Рианна не устает доказывать, что она по-прежнему восхитительна и привлекательна. И делает она это с помощью провокационных образов и фото в соцсетях.

В этот раз 32-летняя звезда решила поделиться с подписчиками своего Инстаграм жарким селфи, на котором она позирует в откровенном образе. 

В кадре полуобнаженная Рианна демонстрирует свою пышную грудь, сидя в ванной в кружевном бюстгальтере светло-розового цвета.

Просто защищаю свой меланин, пока они пытаются вывести,
- пишет в комментариях Рианна.

Певица Рианна / instagram.com/badgalriri
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С помощью этой фотографии Рианна решила привлечь внимание публики к своему косметическому бренду нижнего белья. И ей это удалось.

Фолловеры Рианны остались в восторге от неожиданной фотографии певицы. В комментариях они засыпали ее комплиментами: «Королева мира», «О Боже, ты прекрасная!», «А теперь расскажи, каково это - быть любимицей бога?»

Напомним, 

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