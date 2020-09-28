Адель после тяжелого развода закрутила новый роман с известным рэпером
Похоже, личная жизнь Адель заиграла новыми красками.
Спустя более чем год, невероятно похудев на 45 кг и приведя свое тело в отличную форму, 32-летняя британская исполнительница готова к новым отношениям.
По информации таблоида The Sun артистка закрутила роман с 38-летним рэпером Skepta. Пара была замечена на свидании в Лондоне, в одном из заведений виртуальной реальности.
Они со Skepta громко разговаривали и смеялись, я слышал это с другого конца площадки. Похоже на то, что им было хорошо вместе, – поделился инсайдер. – Также Адель болтала с другими посетителями, пока обувалась. Она казалась самым обыкновенным человеком.
Отметим, в 2018 году рэпер встречался с Наоми Кэмпбелл. Детей нет. А вот у Адель подрастает 7-летний сын Анжело от брака с Саймоном Конекки.
Напомним,