Адель после тяжелого развода закрутила новый роман с известным рэпером

28 сентября 2020 15:40 Юлия Крутиева
Адель после тяжелого развода закрутила новый роман с известным рэпером
Певица Адель
Fotobank / GettyImages

Похоже, личная жизнь Адель заиграла новыми красками.

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В апреле 2019 года певица Адель расторгла брак с бизнесменом Саймоном Конекки. Расставание для артистки было очень тяжелым.

Спустя более чем год, невероятно похудев на 45 кг и приведя свое тело в отличную форму, 32-летняя британская исполнительница готова к новым отношениям.

По информации таблоида The ​​Sun артистка закрутила роман с 38-летним рэпером Skepta. Пара была замечена на свидании в Лондоне, в одном из заведений виртуальной реальности.

Рэпер Skepta / instagram.com/skeptagram

Они со Skepta громко разговаривали и смеялись, я слышал это с другого конца площадки. Похоже на то, что им было хорошо вместе, – поделился инсайдер. – Также Адель болтала с другими посетителями, пока обувалась. Она казалась самым обыкновенным человеком.

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К слову, Адель и рэпер знакомы уже не один год. Когда-то у Skepta был кризис в творчестве, он хотел покинуть музыкальную индустрию. Но Адель спасла его карьеру, всего лишь опубликовав снимок рэпера в соцсетях.

Отметим, в 2018 году рэпер встречался с Наоми Кэмпбелл. Детей нет. А вот у Адель подрастает 7-летний сын Анжело от брака с Саймоном Конекки.

Напомним,

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