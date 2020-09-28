Кейт Миддлтон и принц Уильям пригласили в Кенсингтонский дворец кумира своих детей

28 сентября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Кейт Миддлтон и принц Уильям пригласили в Кенсингтонский дворец кумира своих детей
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Fotobank / GettyImages

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили устроить своим малышам незабываемый праздник.

Читайте такжеКатя Бужинская призналась, что у мужа сложные отношения с ее старшей дочерью
Нет, это были не веселые гуляния. Это была встреча детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма с их любимым кумиром – известным британским натуралистом, телеведущим и автором многочисленных фильмов BBC о природе – 94-летним Дэвидом Аттенборо.

6-летний принц Джордж и 5-летняя принцесса Шарлотта являются поклонниками знаменитого ученого. Они часто смотрят фильмы Аттенборо, о чем в своем недавнем интервью рассказала герцогиня Кембриджская.

Дэвид Аттенборо с британской королевской семьей / instagram.com/kensingtonroyal

Читайте такжеЗвезда Однажды под Полтавой Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем после 5 лет отношений
Ко встрече с наследниками британской королевской семьи Дэвид подготовился основательно. Он пришел не с пустыми руками: натуралист подарил детям окаменелый зуб гигантской акулы (ее длина составляла до 15 метров, а вес - от 30 до 47 тонн), который он лично выкопал во время семейного отдыха на Мальте в 1960 годах.

У Джорджа, Шарлотты и даже малыша Луи такой подарок вызвал небывалый интерес и восторг. Фотографии со встречи королевской семьи с Дэвидом Аттенборо опубликовал Кенсингтонский дворец на официальной странице в Инстаграм.

Принц Уильям с Джорджем и Луи / instagram.com/kensingtonroyal

После своего визита к Кейт и Уильяму, Дэвид поделился впечатлениями с журналистами Time:

Когда я был в возрасте Джорджа, помню, мне тоже однажды подарили окаменелость, так что я подумал, это будет неплохой подарок. Джордж спрашивал, что это, какой была акула, насколько большой и так далее. Он был очень заинтересован в моем рассказе. Мне кажется, ему очень понравилось. Он вообще в восторге от окаменелостей. И Шарлотта тоже. Все трое были очарованы.

Также в тот вечер в садах Кенсингтонского дворца принцу Уильяму Дэвид Аттенборо представил свой новый документальный фильм "Жизнь на нашей планете".

Отметим, 25 сентября Дэвид Аттенбор зарегистрировался в Инстаграм и побил рекорд актрисы Дженнифер Энистон по времени, за которое на него подписались миллион человек. По данным Книги рекордов Гиннесса, аккаунт Аттенборо собрал миллион подписчиков за четыре часа 44 минуты. Звезда сериала «Друзья» в прошлом году достигла такого рубежа за пять часов 16 минут.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Кейт Миддлтон Принц Уильям социальные сети новости британская королевская семья Дэвид Аттенборо

Материалы по теме

Владимир Остапчук объявил дату свадьбы с Кристиной Горняк
Новости

Владимир Остапчук объявил дату свадьбы с Кристиной Горняк
Звезда Однажды под Полтавой Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем после 5 лет отношений
Новости

Звезда Однажды под Полтавой Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем после 5 лет отношений
Выходите без звонка-3: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.09.2020)
Сериалы

Выходите без звонка-3: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.09.2020)
Выходите без звонка-3: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 24.09.2020)
Сериалы

Выходите без звонка-3: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 24.09.2020)

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK