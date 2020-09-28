Кейт Миддлтон и принц Уильям пригласили в Кенсингтонский дворец кумира своих детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили устроить своим малышам незабываемый праздник.

Нет, это были не веселые гуляния. Это была встреча детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма с их любимым кумиром – известным британским натуралистом, телеведущим и автором многочисленных фильмов BBC о природе – 94-летним Дэвидом Аттенборо.

6-летний принц Джордж и 5-летняя принцесса Шарлотта являются поклонниками знаменитого ученого. Они часто смотрят фильмы Аттенборо, о чем в своем недавнем интервью рассказала герцогиня Кембриджская.

Дэвид Аттенборо с британской королевской семьей / instagram.com/kensingtonroyal

Ко встрече с наследниками британской королевской семьи Дэвид подготовился основательно. Он пришел не с пустыми руками: натуралист подарил детям окаменелый зуб гигантской акулы (ее длина составляла до 15 метров, а вес - от 30 до 47 тонн), который он лично выкопал во время семейного отдыха на Мальте в 1960 годах.

У Джорджа, Шарлотты и даже малыша Луи такой подарок вызвал небывалый интерес и восторг. Фотографии со встречи королевской семьи с Дэвидом Аттенборо опубликовал Кенсингтонский дворец на официальной странице в Инстаграм.

Принц Уильям с Джорджем и Луи / instagram.com/kensingtonroyal

После своего визита к Кейт и Уильяму, Дэвид поделился впечатлениями с журналистами Time:

Когда я был в возрасте Джорджа, помню, мне тоже однажды подарили окаменелость, так что я подумал, это будет неплохой подарок. Джордж спрашивал, что это, какой была акула, насколько большой и так далее. Он был очень заинтересован в моем рассказе. Мне кажется, ему очень понравилось. Он вообще в восторге от окаменелостей. И Шарлотта тоже. Все трое были очарованы.

Также в тот вечер в садах Кенсингтонского дворца принцу Уильяму Дэвид Аттенборо представил свой новый документальный фильм "Жизнь на нашей планете".

Отметим, 25 сентября Дэвид Аттенбор зарегистрировался в Инстаграм и побил рекорд актрисы Дженнифер Энистон по времени, за которое на него подписались миллион человек. По данным Книги рекордов Гиннесса, аккаунт Аттенборо собрал миллион подписчиков за четыре часа 44 минуты. Звезда сериала «Друзья» в прошлом году достигла такого рубежа за пять часов 16 минут.

Напомним,