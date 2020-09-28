Звезда Однажды под Полтавой Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем после 5 лет отношений

28 сентября 2020 01:05 Юлия Крутиева
Звезда Однажды под Полтавой Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем после 5 лет отношений
Актриса Ирина Сопонару
instagram.com/irinasoponaru

Актриса Ирина Сопонару поделилась подробностями из своей личной жизни.

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Любовь многих звездных пар не пережила карантин. А вот отношения 33-летней звезды ситкома "Однажды под Полтавой" Ирины Сопонару закончились еще до карантина.

В интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" актриса призналась, что рассталась со своим бойфрендом-британцем – диджеем Джеймсом. Роман пары продлился около 5 лет.

Так случилось. Единственное, что могу сказать – отношения на расстоянии работают, это возможно, – поделилась Ирина Сопонару. – По своему опыту могу сказать, что эти 5 лет - это были самые лучшие 5 лет в моей жизни. И к сожалению, сейчас я пришла к такому этапу, что я уже не могла так, а он не может тут. А я про эмиграцию даже не задумывалась. Как он говорит про меня: "Правильная девочка - в неправильном месте". Он бы хотел меня забрать туда, но это невозможно.

Ирина Сопонару с экс-бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru

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Катя Осадчая поинтересовалась у актрисы, не появился ли у нее за время карантина новый ухажер. Ирина призналась, что бойфрендом его пока что называть рано, однако интересный мужчина на горизонте имеется.

Есть очень интересный мужчина, с которым я сейчас общаюсь, – сказала в интервью актриса. – Но про отношения пока что говорить рано.

Ирина Сопонару с экс-бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru

Напомним,

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