Звезда Однажды под Полтавой Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем после 5 лет отношений
28 сентября 2020 01:05
Актриса Ирина Сопонару
instagram.com/irinasoponaru
Актриса Ирина Сопонару поделилась подробностями из своей личной жизни.
Ирины Сопонару закончились еще до карантина.
В интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" актриса призналась, что рассталась со своим бойфрендом-британцем – диджеем Джеймсом. Роман пары продлился около 5 лет.
Так случилось. Единственное, что могу сказать – отношения на расстоянии работают, это возможно, – поделилась Ирина Сопонару. – По своему опыту могу сказать, что эти 5 лет - это были самые лучшие 5 лет в моей жизни. И к сожалению, сейчас я пришла к такому этапу, что я уже не могла так, а он не может тут. А я про эмиграцию даже не задумывалась. Как он говорит про меня: "Правильная девочка - в неправильном месте". Он бы хотел меня забрать туда, но это невозможно.
Ирина Сопонару с экс-бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru
Читайте такжеИлона Гвоздева рассказала о семейных ритуалах, которые делают ее супружескую жизнь еще счастливееКатя Осадчая поинтересовалась у актрисы, не появился ли у нее за время карантина новый ухажер. Ирина призналась, что бойфрендом его пока что называть рано, однако интересный мужчина на горизонте имеется.
Есть очень интересный мужчина, с которым я сейчас общаюсь, – сказала в интервью актриса. – Но про отношения пока что говорить рано.
Ирина Сопонару с экс-бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru
Напомним,