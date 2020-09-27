Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

27 сентября 2020 21:16 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом
Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом
instagram.com/olegg.vynnyk

27 сентября на телеканале 1+1 состоялся 5 прямой эфир шоу Танці з зірками-2020.

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5 выпуск проекта "Танці з зірками-2020" был посвящен вечеру мирового кино. Невероятное перевоплощение звезд впечатляло и удивляло судей и зрителей.

Однако Юрий Горбунов в начале эфира сообщил печальную новость. Еще одна пара заразилась коронавирусом.

Речь идет про Алену Шоптенко и Олега Винника. Тест на COVID-19 показал у них положительный результат. Как рассказал ведущий шоу, у певца КТ показало двустороннюю пневмонию.

Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

Будет ли пара показывать свой танец, будучи на самоизоляции – пока не известно. Это телезрители узнают в конце вечера.

Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела в виду, – написала в Инстаграм Алена Шоптенко. – Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо вам за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств!

Отметим, на проекте ранее коронавирусом уже переболели две пары: Дарья Петрожицкая со своим партнером и телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер. Несколько недель они танцевали дистанционно.

Напомним,

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