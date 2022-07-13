Представники Олега Винника розповіли про його хворобу та активну допомогу ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Олег Винник різко зник з поля зору своїх шанувальників.

Але варто зазначити, що в перші дні війни Олег Винник засудив військову агресію росії та закликав світ підтримати Україну. Дещо пізніше він випустив патріотичну пісню під назвою «Буде жити Україна».

Після цього співак перестав виходити на зв'язок зі своїми фанатами в соціальних мережах та спілкуватися з журналістами. Подібна поведінка Винника дещо насторожила українців.

«Співак зрадив рідну країну!», «Олег Винник – сцикун!», – під такими заголовками стали виходити інтерв’ю, героями яких були відомі українські співаки, продюсери та журналісти.

Співак Олег Винник / facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Як виявилось, за рідну країну Олег зовсім не забув. Через серйозні проблеми зі здоров'ям співак зараз просто не в змозі брати участь у благодійних концертах.

Ще минулого року артист був змушений звернутися до спеціалістів. Нині лікування продовжується, оскільки були загострені моменти. Але проблеми зі здоров’ям, все ж таки, не заважають йому активно допомагати українській армії.

Як заявила в інтерв’ю сайту tsn.ua адвокат Винника, через свій благодійний фонд «Вовчиця» співак відправляє автомобілі для ЗСУ. Пошуком та придбанням авто Олег займається особисто.

facebook.com/nedzelskiy.roman

Також зірка стежить за тим, щоб автомобілі були доставлені до місця призначення та допомагали наближати перемогу України. Публічно Винник нічого не говорить про своє волонтерство та не бажає піаритися під час біди.

Слова адвоката Винника підтверджують і самі військові, які періодично розповідають про отримання автомобілів від співака на своїх сторінках в соціальних мережах.

Продюсер Роман Недзельський розповів пресі, що зараз він служить у 135 батальйоні та виставив у Фейсбуці фото автомобілів для фронту, які купив Винник.

Чому він мовчить? Добрі справи робляться тихо, а коли включаються камери, це піар. Я не звертаю уваги на тих людей, які зараз розповідають про нього Бог знає що. Але, звісно, неприємно. Ось ці псевдопатріоти, які сидять на диванах чи гамаках десь у саду, повчають нас як воювати і що робити. Якби не #Винник, ми б не мали сьогодні рефрижератора, в якому перевозимо додому тіла наших воїнів із передової та моргів. Не кажучи про ті «вовчицемобілі», про які я написав у Facebook. Вони їздять на передовій із кулеметами і трощать орків, як овочі на олів'є, – говорить Роман.

facebook.com/nedzelskiy.roman

Також Недзельський додав: «Олег нам багато допомагає і матеріально, і морально. Якщо потрібно привітати когось із рідних, наші бійці звертаються – робить із задоволенням. Іноді люди навіть не можуть повірити, що їх із днем народження вітає Винник. Записує відео, записує пісні».

Нагадаємо,