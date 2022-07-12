Марина Боржемська розповіла про чоловіка, який зараз поруч з нею

12 июля 2022 09:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Марина Боржемська розповіла про чоловіка, який зараз поруч з нею
Фітнес-тренерка Марина Боржемська
instagram.com/uzelkova.marina

Зіркова фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про особисте життя в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна».

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Після розлучення з боксером В'ячеславом Узелковим Марина Боржемська тримала подробиці свого особистого життя в таємниці. Жінка каже, що з обережністю ставиться до нових знайомств, які можуть перерости в стосунки. Та й розповідати про них на загал не хоче. Однак в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» Марина зізналася, що є чоловік, який її приємно здивував.

Не можу сказати, що наразі є якесь продовження цієї історії, але ця людина вміє мене дивувати. Він не дає мені довго думати, він каже – і робить. А далі – час покаже. Бо я дуже обережно ставлюсь до стосунків. Для мене це дуже важливо, оскільки я матір двох дітей, і ми маємо нести відповідальність за кожні стосунки між чоловіком і жінкою. Тому хочу придивитися, – зазначила Марина Боржемська.

Марина Боржемська з сином Робертом і донькою Олівією / instagram.com/uzelkova.marina

Розкривати особу цього чоловіка фітнес-тренерка не стала, але зізналась, що він з України, а познайомилася Марина з ним завдяки своїй доньці Олівії.

Мені цікаво. Зараз я почуваюсь набагато легше, я відчула себе жінкою. Тому що я тільки подумала – а це вже зроблено, я ще не сказала – а це було відчуто. Хоча ця людина мене майже не знає, – сказала Боржемська.

Нагадаємо,

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