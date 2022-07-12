Марина Боржемська розповіла про чоловіка, який зараз поруч з нею
Зіркова фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про особисте життя в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна».
Не можу сказати, що наразі є якесь продовження цієї історії, але ця людина вміє мене дивувати. Він не дає мені довго думати, він каже – і робить. А далі – час покаже. Бо я дуже обережно ставлюсь до стосунків. Для мене це дуже важливо, оскільки я матір двох дітей, і ми маємо нести відповідальність за кожні стосунки між чоловіком і жінкою. Тому хочу придивитися, – зазначила Марина Боржемська.
Розкривати особу цього чоловіка фітнес-тренерка не стала, але зізналась, що він з України, а познайомилася Марина з ним завдяки своїй доньці Олівії.
Мені цікаво. Зараз я почуваюсь набагато легше, я відчула себе жінкою. Тому що я тільки подумала – а це вже зроблено, я ще не сказала – а це було відчуто. Хоча ця людина мене майже не знає, – сказала Боржемська.
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