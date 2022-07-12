Марина Боржемська розповіла про чоловіка, який зараз поруч з нею Юлія Туренко

Юлія Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Усі статті автора...

Фітнес-тренерка Марина Боржемська instagram.com/uzelkova.marina

Зіркова фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про особисте життя в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна».