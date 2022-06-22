Фітнес-тренерка Марина Боржемська дала поради, як не набрати зайву вагу у стресовий період

22 июня 2022 17:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Фітнес-тренерка Марина Боржемська дала поради, як не набрати зайву вагу у стресовий період
Фітнес-тренерка Марина Боржемська
instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська у програмі «Ранок з Україною» каналу Україна розповіла, які продукти треба вживати, щоб мати гарну фізичну форму і позбуватись стресу, та дала поради, які допоможуть не набирати зайву вагу.

Читайте такжеУ чому користь гречаної крупи і чим замінити її у період тривалого дефіциту – поради дієтологині
Насамперед фахівчиня з правильного харчування, відома фітнес-тренерка Марина Боржемська радить звернути увагу на сезонні продукти. Зараз це ягоди і деякі овочі. В цей період вони, як правило, мають нормальну ціну та є справжнім джерелом корисних речовин і вітамінів.

Ягоди, фрукти, овочі та зелень! Обов’язково вживайте зелень, – коментує фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська в ефірі «Ранку з Україною». – Так, через стрес люди активно починають споживати їжу й їм не хочеться їсти зелень. Це відбувається неконтрольовано. Але підходьте до цього обмірковано. Вживайте продукти, які здатні зменшити стрес. Це можуть бути фрукти та овочі, які містять вітаміни групи В, наприклад, полуниця, яблука, помідори, морква тощо.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська дала поради, як не набрати зайву вагу у стресовий період / instagram.com/uzelkova.marina

Треба закласти собі правило 3-х прийомів їжі: сніданок, обід і вечеря. Це аксіома від якої неможна відступати. Харчуючись хаотично, вберегти ідеальну форму не вдасться.

Раджу вести харчовий щоденник. Туди треба вписувати все, що ви споживаєте протягом дня. Але все ж, дотримуйтесь 3-разового харчування, до якого можна додавати перекуси. Але проміжок між вживанням їжі має бути не менше ніж 2-3 години. Звісно, є виключення, наприклад, люди із цукровим діабетом мають їсти невеличкими порціями кожні 1,5 години, – зазначила фітнес-тренерка.

Читайте такжеХарчовий технолог дала поради, чим замінити кам’яну сіль
На перекуси експертка радить обирати сезонні фрукти, смузі та коктейлі з додаванням несолодкого йогурта. В першу частину дня можна навіть перекусити кавою з тостом. Крім того, фахівчиня з правильного харчування зазначила – для чоловіків і жінок здоровий раціон може бути однаковий, за винятком порції. Чоловіки швидше витрачають калорії та спалюють жири, тож у них на тарілці має бути більше складних вуглеводів у вигляді каш і білка – правильно приготованого нежирного м’яса чи будь-якої риби. І звісно, не варто нехтувати фізичними навантаженнями, адже все спожите має спалюватись протягом дня.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

зож корисні поради Марина Боржемська схуднення як схуднути фігура

Материалы по теме

Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо від початку війни вдома постійні скандали
Психология

Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо від початку війни вдома постійні скандали
Як під час війни отримати статус безробітного?
Полезные советы

Як під час війни отримати статус безробітного?
Зірки телеканалу СТБ поділилися теплими спогадами та найважливішими настановами своїх татусів – фото
Новости

Зірки телеканалу СТБ поділилися теплими спогадами та найважливішими настановами своїх татусів – фото
Як під час війни розпізнавати новини-фейки?
Полезные советы

Як під час війни розпізнавати новини-фейки?
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Як підготуватися до донорства крові

Як підготуватися до донорства крові
Зірки телеканалу СТБ поділилися теплими спогадами та найважливішими настановами своїх татусів – фото

Зірки телеканалу СТБ поділилися теплими спогадами та найважливішими настановами своїх татусів – фото
Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)

Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
Екстрасенс Макс Гордєєв зробив цікавий прогноз для України: Макрон, США і ленд-ліз, Ердоган, путін

Екстрасенс Макс Гордєєв зробив цікавий прогноз для України: Макрон, США і ленд-ліз, Ердоган, путін

Популярное видео

Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)

Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ

Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ
Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK