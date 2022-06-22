Марина Боржемська у програмі «Ранок з Україною» каналу Україна розповіла, які продукти треба вживати, щоб мати гарну фізичну форму і позбуватись стресу, та дала поради, які допоможуть не набирати зайву вагу.

Насамперед фахівчиня з правильного харчування, відома фітнес-тренерка Марина Боржемська радить звернути увагу на сезонні продукти. Зараз це ягоди і деякі овочі. В цей період вони, як правило, мають нормальну ціну та є справжнім джерелом корисних речовин і вітамінів.

Ягоди, фрукти, овочі та зелень! Обов’язково вживайте зелень, – коментує фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська в ефірі «Ранку з Україною». – Так, через стрес люди активно починають споживати їжу й їм не хочеться їсти зелень. Це відбувається неконтрольовано. Але підходьте до цього обмірковано. Вживайте продукти, які здатні зменшити стрес. Це можуть бути фрукти та овочі, які містять вітаміни групи В, наприклад, полуниця, яблука, помідори, морква тощо.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська дала поради, як не набрати зайву вагу у стресовий період / instagram.com/uzelkova.marina

Треба закласти собі правило 3-х прийомів їжі: сніданок, обід і вечеря. Це аксіома від якої неможна відступати. Харчуючись хаотично, вберегти ідеальну форму не вдасться.

Раджу вести харчовий щоденник. Туди треба вписувати все, що ви споживаєте протягом дня. Але все ж, дотримуйтесь 3-разового харчування, до якого можна додавати перекуси. Але проміжок між вживанням їжі має бути не менше ніж 2-3 години. Звісно, є виключення, наприклад, люди із цукровим діабетом мають їсти невеличкими порціями кожні 1,5 години, – зазначила фітнес-тренерка.

На перекуси експертка радить обирати сезонні фрукти, смузі та коктейлі з додаванням несолодкого йогурта. В першу частину дня можна навіть перекусити кавою з тостом. Крім того, фахівчиня з правильного харчування зазначила – для чоловіків і жінок здоровий раціон може бути однаковий, за винятком порції. Чоловіки швидше витрачають калорії та спалюють жири, тож у них на тарілці має бути більше складних вуглеводів у вигляді каш і білка – правильно приготованого нежирного м’яса чи будь-якої риби. І звісно, не варто нехтувати фізичними навантаженнями, адже все спожите має спалюватись протягом дня.

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