Доктор Комаровський розказав, чи існують такі вітаміни, які допоможуть знизити рівень стресу

2 июня 2022 19:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровський розказав, чи існують такі вітаміни, які допоможуть знизити рівень стресу
Доктор Комаровський розказав, чи існують такі вітаміни, які допоможуть знизити рівень стресу
pixabay.com

Уже котрий місяць поспіль у нас достатньо причин для хвилювань. Експерт програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», доктор Комаровський розказав, що допоможе мінімізувати вплив стресу на організм.

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Бойові дії, новини з фронту й занепокоєння щодо майбутнього нашої країни викликають тривогу в багатьох українців. Ми намагаємося підтримувати одне одного, повертаємося до нормального життя, працюємо, спілкуємося, але себе не обдуриш: поки немає миру, важко не думати про війну та її руйнівні наслідки.

Тому доктору Комаровському часто надсилають запитання: який комплекс вітамінів потрібно пропити, щоб не підірвати свою нервову систему й організм у цілому. Взагалі, чи є такі вітаміни, які покращують самопочуття та допомагають підтримувати тонус?

Застосування вітамінів – це здебільшого лише психотерапія, – пояснив експерт програми «Ранок з Україною». – Винятком є тільки один із них – вітамін D. До решти комплексних вітамінів завжди є питання: потрібні вони чи ні.

Лікар-педіатр вищої категорії сказав, що гасло Всесвітньої організації охорони здоров'я полягає в тому, що краще віддати перевагу повноцінному й різноманітному харчуванню, ніж прийому комплексних вітамінів.

Зрозуміло, що в умовах війни говорити про правильне харчування й можливість урізноманітнити свій раціон не доводиться, і тому прийом вітамінів нам не завадить. Але не існує вітамінів, які мають протистресовий ефект, – відповів на запит багатьох людей Євген Комаровський.

Щоб знизити рівень стресу, експерт програми «Ранок з Україною» порадив триматися таких людей у своєму оточенні, які поводяться адекватно й спокійно. Зазвичай їх вибір, рішення й дії виявляються найправильнішими.

Нагадаємо,

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