Доктор Комаровський розказав, чи існують такі вітаміни, які допоможуть знизити рівень стресу
Уже котрий місяць поспіль у нас достатньо причин для хвилювань. Експерт програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», доктор Комаровський розказав, що допоможе мінімізувати вплив стресу на організм.
Тому доктору Комаровському часто надсилають запитання: який комплекс вітамінів потрібно пропити, щоб не підірвати свою нервову систему й організм у цілому. Взагалі, чи є такі вітаміни, які покращують самопочуття та допомагають підтримувати тонус?
Застосування вітамінів – це здебільшого лише психотерапія, – пояснив експерт програми «Ранок з Україною». – Винятком є тільки один із них – вітамін D. До решти комплексних вітамінів завжди є питання: потрібні вони чи ні.
Лікар-педіатр вищої категорії сказав, що гасло Всесвітньої організації охорони здоров'я полягає в тому, що краще віддати перевагу повноцінному й різноманітному харчуванню, ніж прийому комплексних вітамінів.
Зрозуміло, що в умовах війни говорити про правильне харчування й можливість урізноманітнити свій раціон не доводиться, і тому прийом вітамінів нам не завадить. Але не існує вітамінів, які мають протистресовий ефект, – відповів на запит багатьох людей Євген Комаровський.
Щоб знизити рівень стресу, експерт програми «Ранок з Україною» порадив триматися таких людей у своєму оточенні, які поводяться адекватно й спокійно. Зазвичай їх вибір, рішення й дії виявляються найправильнішими.
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