Доктор Комаровський розповів, як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі

15 марта 2022 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровський розповів, як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі
Доктор Комаровський розповів, як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі
pixabay.com

Що робити, коли немає можливості звернутися до педіатра? Наприклад, якщо в дитини підвищується температура, але немає жодних ліків у бомбосховищі. Що допоможе в такій ситуації - пояснив доктор Комаровський.

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У деяких мам починається паніка, коли в малюка підвищується температура. Однак не всі дорослі знають, що діти непогано переносять цей стан. Доктор Комаровський зауважив: часто батьки дають дітям жарознижувальні ліки скоріше для того, щоб заспокоїти свою психіку, аніж допомогти дітворі.

Висока температура не загрожує здоров’ю малечі, коли немає дефіциту рідини в організмі, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо дитина п’є, у неї вологий язик і хоча б один раз на шість годин відбувається сечовипускання – вам не треба хвилюватися, навіть якщо градусник показує 39 °С.

Складнощі виникають саме тоді, коли дитину неможливо напоїти. Але це потрібно обов'язково зробити. Лікар-педіатр вищої категорії радить давати все, що малюк готовий пити.

Якщо є можливість, приготуйте розчин: на 1 літр води потрібно ½ ч. л. солі та 3 ч. л. цукру, – порадив кандидат медичних наук. – Це буде ідеальний варіант.

Або ж можна спитати у волонтерів засіб для пероральної регідратації: пакетики з порошком, який розчиняється у воді.

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доктор Комаровский здоровье Евгений Комаровский зож Україна війна доктор Комаровський бомбосховище

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