Доктор Комаровський розповів, як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі

Доктор Комаровський розповів, як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі

Що робити, коли немає можливості звернутися до педіатра? Наприклад, якщо в дитини підвищується температура, але немає жодних ліків у бомбосховищі. Що допоможе в такій ситуації - пояснив доктор Комаровський.

У деяких мам починається паніка, коли в малюка підвищується температура. Однак не всі дорослі знають, що діти непогано переносять цей стан. Доктор Комаровський зауважив: часто батьки дають дітям жарознижувальні ліки скоріше для того, щоб заспокоїти свою психіку, аніж допомогти дітворі.

Висока температура не загрожує здоров’ю малечі, коли немає дефіциту рідини в організмі, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо дитина п’є, у неї вологий язик і хоча б один раз на шість годин відбувається сечовипускання – вам не треба хвилюватися, навіть якщо градусник показує 39 °С.

Складнощі виникають саме тоді, коли дитину неможливо напоїти. Але це потрібно обов'язково зробити. Лікар-педіатр вищої категорії радить давати все, що малюк готовий пити.

Якщо є можливість, приготуйте розчин: на 1 літр води потрібно ½ ч. л. солі та 3 ч. л. цукру, – порадив кандидат медичних наук. – Це буде ідеальний варіант.

Або ж можна спитати у волонтерів засіб для пероральної регідратації: пакетики з порошком, який розчиняється у воді.