Если вас мучают головные боли, как понять, что это именно мигрень?

Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказал, какие симптомы указывают именно на этот диагноз, а также объяснил, почему не помогает лекарство в таблетках.

Мигрень – это особый вариант головной боли, у которой есть определенные диагностические критерии.

По словам Евгения Комаровского, во время общения с пациентом врач ставит такой диагноз при условии, что присутствуют 5 особых признаков мигрени.

1. Головные боли эпизодически повторяются.

2. Головная боль носит приступообразный характер. Причем продолжительность приступа может быть от 4 до 72 часов.

3. Боль интенсивная, в большинстве случаев односторонняя и будет резко усиливаться при физической нагрузке.

4. Боль может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям. Например, это может быть какой-то запах, яркий свет или громкий голос. На фоне боли могут появиться тошнота и рвота.

5. Первичная головня боль, то есть она – основной и единственный симптом. Это говорит о том, что при мигрени нет никакого внешнего фактора.

Доктор Комаровский назвал 5 признаков мигрени и варианты лечения / пресс-служба канала Украина

Для подтверждения мигрени не надо делать КТ, рентген шейного отдела позвоночника, а также не нужно сдавать анализы. Этот диагноз ставится в кабинете у врача при общении с пациентом, – сказал кандидат медицинских наук в интервью для канала «Украина».

По словам Евгения Комаровского, есть несколько вариантов лечения. Начинается оно с нестероидных противовоспалительных препаратов. Например, это может быть ибупрофен. Но врач должен рассказать, как его следует принимать.

Когда появляется интенсивная головная боль, очень часто возникает спазм сосудов. Поэтому ибупрофен в таблетках лежит в желудке и не всасывается, – объяснил Евгений Комаровский. – Этот препарат нужно использовать в жидкой лекарственной форме.

Кроме того, есть огромный выбор антимигренозных препаратов, которые действительно могут облегчить жизнь.

Напомним,