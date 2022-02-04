Ученые назвали сок, снижающий артериальное давление

4 февраля 2022 19:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые назвали сок, снижающий артериальное давление
Ученые назвали сок, снижающий артериальное давление
pixabay.com

Гипертония (хроническое повышение давления) изнашивает сердечно-сосудистую систему и ведет к появлению серьезных заболеваний.

Однако томатный сок, если пить его постоянно, может улучшить состояние человека с таким диагнозом, отмечают американские ученые. Секрет томатов кроется в высоком содержании в нем калия. Этот минерал выполняет в организме множество разных функций, в том числе регулирует давление. 

Как калий помогает удерживать давление в норме 

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Дело в том, что баланс жидкости в организме у человека регулируется  с помощью калия и натрия. Эти элементы должны находиться в крови в определенном концентрации. Если же натрия больше нужного, то кровяное давление повышается, а влага удерживается в организме.

Из-за удержания большого количества воды увеличивается объем крови, а также давление на стенки артерий, так и возникает повышение АД.

Калий восстанавливает баланс и снижает давление. 

Напомним,

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