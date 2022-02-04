Ученые назвали сок, снижающий артериальное давление
Гипертония (хроническое повышение давления) изнашивает сердечно-сосудистую систему и ведет к появлению серьезных заболеваний.
Однако томатный сок, если пить его постоянно, может улучшить состояние человека с таким диагнозом, отмечают американские ученые. Секрет томатов кроется в высоком содержании в нем калия. Этот минерал выполняет в организме множество разных функций, в том числе регулирует давление.
Как калий помогает удерживать давление в норме
Из-за удержания большого количества воды увеличивается объем крови, а также давление на стенки артерий, так и возникает повышение АД.
Калий восстанавливает баланс и снижает давление.
Напомним,