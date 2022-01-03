Доктор Комаровский рассказал, как не поддаваться панике и сохранить здоровой психику

3 января 2022 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Доктор Комаровский рассказал, как не поддаваться панике и сохранить здоровой психику
Доктор Комаровский рассказал, как не поддаваться панике и сохранить здоровой психику
pixabay.com

Много таких новостей, которые пугают, портят настроение и даже вызывают панику. Евгений Комаровский рассказал в интервью каналу «Украина», как сохранить здоровой психику, когда отовсюду

Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе
Ковид, гололедица, повышение цен… Причин, чтобы волноваться можно найти с десяток, а то и больше. И так каждый день. Немудрено, что многие люди не выдерживают и обращаются к психологу или к семейному врачу за советом, как сохранить спокойствие и перестать реагировать на подобные новости.

По совету доктора Комаровского, самое главное – научиться фильтровать информацию, то есть заведомо не смотреть те сайты и программы, где вас пугают, от чего вам не становится легче. И в данном случае интернет хорош тем, что вы сами выбираете источник новостей.

Смотрите и читайте новости на том ресурсе, где вам приводят аргументы и рассказывают алгоритмы действий, а не запугивают и не кричат, что все пропало, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала «Украина».

Читайте такжеДоктор Комаровский объяснил, нужно ли парить ноги при простуде и других болезнях
Также, по словам кандидата медицинских наук, обращайте внимание на окружение. Если рядом с вами есть те, кто вас регулярно запугивает, портит вам настроение, то постарайтесь максимально избегать встреч с такими людьми, держитесь от них подальше.

И о чем тоже не стоит забывать, так это о перезагрузке.

Учитесь правильно и достаточно отдыхать. Причем отдыхать – это не пойти в ресторан и напиться, – сказал Евгений Комаровский. – Природа, прогулки, близкие люди, путешествия – вот это и есть настоящий отдых.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

доктор Комаровский здоровье Евгений Комаровский Полезные советы паническая атака

Материалы по теме

Магнитные бури 3 января 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 3 января 2022 года в Украине
Магнитные бури 2 января 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 2 января 2022 года в Украине
Доктор Комаровский рассказал о лечении Covid-19 теплым воздухом
ЗОЖ

Доктор Комаровский рассказал о лечении Covid-19 теплым воздухом
Магнитные бури 1 января 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 1 января 2022 года в Украине

Популярное на сайте

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Популярное видео

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK