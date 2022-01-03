Доктор Комаровский рассказал, как не поддаваться панике и сохранить здоровой психику
Много таких новостей, которые пугают, портят настроение и даже вызывают панику. Евгений Комаровский рассказал в интервью каналу «Украина», как сохранить здоровой психику, когда отовсюду
По совету доктора Комаровского, самое главное – научиться фильтровать информацию, то есть заведомо не смотреть те сайты и программы, где вас пугают, от чего вам не становится легче. И в данном случае интернет хорош тем, что вы сами выбираете источник новостей.
Смотрите и читайте новости на том ресурсе, где вам приводят аргументы и рассказывают алгоритмы действий, а не запугивают и не кричат, что все пропало, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала «Украина».
И о чем тоже не стоит забывать, так это о перезагрузке.
Учитесь правильно и достаточно отдыхать. Причем отдыхать – это не пойти в ресторан и напиться, – сказал Евгений Комаровский. – Природа, прогулки, близкие люди, путешествия – вот это и есть настоящий отдых.