Доктор Комаровский рассказал, как не поддаваться панике и сохранить здоровой психику

Много таких новостей, которые пугают, портят настроение и даже вызывают панику. Евгений Комаровский рассказал в интервью каналу «Украина», как сохранить здоровой психику, когда отовсюду

Ковид, гололедица, повышение цен… Причин, чтобы волноваться можно найти с десяток, а то и больше. И так каждый день. Немудрено, что многие люди не выдерживают и обращаются к психологу или к семейному врачу за советом, как сохранить спокойствие и перестать реагировать на подобные новости.

По совету доктора Комаровского, самое главное – научиться фильтровать информацию, то есть заведомо не смотреть те сайты и программы, где вас пугают, от чего вам не становится легче. И в данном случае интернет хорош тем, что вы сами выбираете источник новостей.

Смотрите и читайте новости на том ресурсе, где вам приводят аргументы и рассказывают алгоритмы действий, а не запугивают и не кричат, что все пропало, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала «Украина».

Также, по словам кандидата медицинских наук, обращайте внимание на окружение. Если рядом с вами есть те, кто вас регулярно запугивает, портит вам настроение, то постарайтесь максимально избегать встреч с такими людьми, держитесь от них подальше.

И о чем тоже не стоит забывать, так это о перезагрузке.

Учитесь правильно и достаточно отдыхать. Причем отдыхать – это не пойти в ресторан и напиться, – сказал Евгений Комаровский. – Природа, прогулки, близкие люди, путешествия – вот это и есть настоящий отдых.