Почему влюбленные врут друг другу – психолог объяснила о причинах лжи в отношениях

11 ноября 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Почему влюбленные врут друг другу – психолог объяснила о причинах лжи в отношениях
Почему влюбленные врут друг другу – психолог объяснила о причинах лжи в отношениях
pixabay.com

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова рассказала о возможных причинах лжи в отношениях.

Читайте такжеЧто делать, если жених против пышной свадьбы – советы психолога
Хотите правды, а партнер все время лжет? Если разобраться в причинах, то может оказаться, что девушка или парень не настолько плохи, как вы думаете. Как бы странно это не звучало, но партнер может лгать именно из-за вас. Ведущая и психолог проекта «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова назвала ТОП-3 причины, по которым партнер может врать.

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова / пресс-служба Нового канала

1. Нежелательная реакция партнера на определенные слова или поступки. Например, если мужчина будет говорить, что ему нравятся другие, смотреть их фотографии, то девушка будет злиться. Тогда он понимает, что нельзя говорить правду об этом: «Нужно врать, потому что не хочу, чтобы у моего партнера было плохое настроение, не желаю слышать негатив».

2. Партнер оберегает вас от негатива. Например, если в отношениях говорить всю правду, без негативных реакций не обойдется. Тут нужно определять уровень взрослости – когда человек готов слушать правду.

3. Партнер сам живет в иллюзии. Бывает и так, что человек не готов показать себя настоящего, а пытается приукрасить. Он хочет казаться лучшей версией себя в глазах своего партнера. Поэтому ложь часто возникает в зависимых отношениях, где есть незрелость личности, которая хочет идеальной картинки и похвалы.

Как подчеркивает психолог, настоящую правду может выдержать лишь зрелый и взрослый человек. Поэтому прежде чем грешить на партнера, поработайте над своими реакциями на правду.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

отношения психология Эксы психология отношений Полезные советы психолог Эксы-3 Эксы 3 сезон Наталья Ежова

Материалы по теме

Зеркальная дата 11.11.2021: загадываем заветное желание
Lifestyle

Зеркальная дата 11.11.2021: загадываем заветное желание
Эксы-3: кто покинул шоу в 9 выпуске от 09.11.2021
Новости

Эксы-3: кто покинул шоу в 9 выпуске от 09.11.2021
Курица карри по-индийски: рецепт от участника "Адской кухни"
Еда и рецепты

Курица карри по-индийски: рецепт от участника "Адской кухни"
Бенедикт Камбербэтч отравился на съемках фильма "Власть пса"
Новости

Бенедикт Камбербэтч отравился на съемках фильма "Власть пса"

Популярное на сайте

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года

Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK