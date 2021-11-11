Почему влюбленные врут друг другу – психолог объяснила о причинах лжи в отношениях

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова рассказала о возможных причинах лжи в отношениях.

Хотите правды, а партнер все время лжет? Если разобраться в причинах, то может оказаться, что девушка или парень не настолько плохи, как вы думаете. Как бы странно это не звучало, но партнер может лгать именно из-за вас. Ведущая и психолог проекта «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова назвала ТОП-3 причины, по которым партнер может врать.

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова / пресс-служба Нового канала

1. Нежелательная реакция партнера на определенные слова или поступки. Например, если мужчина будет говорить, что ему нравятся другие, смотреть их фотографии, то девушка будет злиться. Тогда он понимает, что нельзя говорить правду об этом: «Нужно врать, потому что не хочу, чтобы у моего партнера было плохое настроение, не желаю слышать негатив».

2. Партнер оберегает вас от негатива. Например, если в отношениях говорить всю правду, без негативных реакций не обойдется. Тут нужно определять уровень взрослости – когда человек готов слушать правду.

3. Партнер сам живет в иллюзии. Бывает и так, что человек не готов показать себя настоящего, а пытается приукрасить. Он хочет казаться лучшей версией себя в глазах своего партнера. Поэтому ложь часто возникает в зависимых отношениях, где есть незрелость личности, которая хочет идеальной картинки и похвалы.

Как подчеркивает психолог, настоящую правду может выдержать лишь зрелый и взрослый человек. Поэтому прежде чем грешить на партнера, поработайте над своими реакциями на правду.

Напомним,