Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск от 09.11.2021
9 ноября 2021 07:00
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 9 выпуск от 09.11.2021
пресс-служба Нового канала
9 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск проекта Эксы-3. 9 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 9 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В девятом выпуске проекта участники столкнутся с темой лидерства в паре. Испытания покажут, кто из влюбленных действительно лидер в их паре, а кому лучше прислушаться. Изюминкой выпуска станет испытание, которое эксы будут проходить головой вниз. Традиционно, по результатам недели проект покинет одна пара. Кто это будет?
9 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 9 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.