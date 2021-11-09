Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск от 09.11.2021

9 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск от 09.11.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 9 выпуск от 09.11.2021
пресс-служба Нового канала

9 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск проекта Эксы-3. 9 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В девятом выпуске проекта участники столкнутся с темой лидерства в паре. Испытания покажут, кто из влюбленных действительно лидер в их паре, а кому лучше прислушаться. Изюминкой выпуска станет испытание, которое эксы будут проходить головой вниз. Традиционно, по результатам недели проект покинет одна пара. Кто это будет?

9 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 9 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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