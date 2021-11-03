Эксы 3 сезон 8 выпуск: кто покинул шоу 02.11.2021

3 ноября 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон 8 выпуск: кто покинул шоу 02.11.2021
Эксы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 02.11.2021
пресс-служба Нового канала

2 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 8 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 02.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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В реалити Нового канала «Эксы-3» влюбленные боролись со страхом быть неуслышанным и агрессией. Одна пара сошла с дистанции. 

Восьмой выпуск проекта «Эксы-3» был об агрессии.

Люди агрессируют в паре, когда боятся, что их не услышат, – объяснила ведущая реалити, психолог Наталья Ежова. – Но, как известно, агрессия порождает агрессию, так что с этой эмоцией в отношениях есть риск остаться неуслышанным навсегда. Жертва ни в коем случае не должна терпеть, а агрессор должен распознавать приступы своего кипения и вовремя останавливать их.

После первых двух испытаний, которые изрядно пощекотали нервы участникам, один из парней сделал неожиданное заявление. Она шокировала всех – и эксов, и ведущих.

Второе испытание недели помогло мне познакомиться со своими чувствами. Раньше сам себя обманывал. На самом деле я не люблю Элис! – признался Игорь. – Относился к ней, вспоминая былые приятные моменты вдвоем. Перед собой видел образ, который хотел видеть. Все потому, что до проекта встречались раз-два в неделю. Когда остались 24/7 в одной комнате, мои чувства исчезли. Хочу быть честным перед собой и перед всеми – я ее не люблю.

Элис / пресс-служба Нового канала
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Смелое признание Игоря стало окончательным крахом в отношениях пары. Участники даже не захотели вместе проходить третье испытание. Развязка их истории на проекте «Эксы» очевидна.

Элис и Игорь покинули реалити на восьмой неделе, – подытожил ведущий Александр Педан. – Наш проект создан, чтобы пара решила – быть вместе или нет. Они этот выбор сделали.

После проекта ничего не изменилось. Элис и Игорь действительно завершили отношения.

После выхода первого эпизода мы поблагодарили друг друга за пережитые эмоции, – эксклюзивно рассказал Игорь. – В этом заключается наше взаимодействие. Общение это или нет – сложно сказать. Я благодарен проекту, что попрощался с тем Игорем, который был жертвой, носил маску хорошего парня и не радовался жизни. Благодаря испытаниям реалити я разрушил шаблоны, которые были у меня в голове. Сейчас полностью углублен в самопознание и самореализацию.

Игорь / пресс-служба Нового канала
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Элис, в свою очередь, призналась, что рада окончанию отношений. Она поняла, насколько ее тянули назад и не давали возможности двигаться вперед.

Пока я полностью погрузилась в работу и творчество, – рассказывает Элис. – Занимаюсь открытием собственного ивент-агентства. Развиваю себя, как ведущую мероприятий. Учусь аэрографике. Хочу учиться диджеингу. Но в свете событий, случившихся в жизни, я, к сожалению, потеряла веру в любовь к себе. Я перестала верить в то, что какой-нибудь человек в мире сможет искренне и честно полюбить меня. Надеюсь, придет время, когда я изменю свое мнение.

Элис и Игорь / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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