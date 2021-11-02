Алина Гросу рассказала о будущем родительстве с Романом Полянским

2 ноября 2021 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алина Гросу рассказала о будущем родительстве с Романом Полянским
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу не перестает сходить из первых полос газет и главных страниц украинских сайтов.

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Появление Алины Гросу в роли актрисы в новых украинских сериалах тут же приносит им высокие рейтинги. Сама звезда сейчас активно развивает свою вокальную карьеру, а также интригует публику переменами в лично жизни.

Сейчас Алина счастлива в отношениях с актером Романом Полянским. Ради певицы мужчина переехал из России в Украину и вместе с любимой собирается строить дом в Киеве.

Не так давно Полянский дал интервью программе «Зірковий шлях», в котором сделал неожиданное признание. Актер мечтает, чтобы Алина родила ему ребенка.

Я, как и любой мужчина, хочу сына. В одном из интервью Алина сказала, что хочет 5-6 детей назад, я думаю, у нас все получится. Я уже готовлю ей предложение руки и сердца, - говорит Роман.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
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Сама Гросу стать мамой не против, но пока она не готова к этой ответственной роли. 

Сына очень хочу. Боюсь еще рожать, ведь это большая ответственность. Но на дом я согласна, - призналась звезда.

Напомним, 

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