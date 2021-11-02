Алина Гросу рассказала о будущем родительстве с Романом Полянским
Певица Алина Гросу не перестает сходить из первых полос газет и главных страниц украинских сайтов.
Сейчас Алина счастлива в отношениях с актером Романом Полянским. Ради певицы мужчина переехал из России в Украину и вместе с любимой собирается строить дом в Киеве.
Не так давно Полянский дал интервью программе «Зірковий шлях», в котором сделал неожиданное признание. Актер мечтает, чтобы Алина родила ему ребенка.
Я, как и любой мужчина, хочу сына. В одном из интервью Алина сказала, что хочет 5-6 детей назад, я думаю, у нас все получится. Я уже готовлю ей предложение руки и сердца, - говорит Роман.
Сына очень хочу. Боюсь еще рожать, ведь это большая ответственность. Но на дом я согласна, - призналась звезда.
Напомним,