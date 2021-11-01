Валерий Харчишин рассказал про страшную болезнь сына: Остается тело, а душа... постепенно уходит

Стартовал 21 сезон мистического проекта «Битва экстрасенсов»! Возвращение легендарного шоу на СТБ будет особенным – впервые за все сезоны проекта экстрасенсов будут проверять не ведущий и эксперты, а обычные люди.

Проверить сверхспособности экстрасенсов решился звезда Украины, фронтмен популярной рок-группы "Друга рiка" – певец Валерий Харчишин . Артист хотел проверить способности экстрасенсов и выбрать того, к кому он сможет обратиться с личным вопросом. Какие детали из жизни раскрыл экстрасенсам известный украинский музыкант?

Валерий Харчишин на Битве экстрасенсов-21 / пресс-служба канала СТБ

О болезни сына

Я думав страшніше смерті нічого немає, але це набагато важче. Багато проблем в нашому роді саме у чоловіків. Твій син залишається з тобою вдома, але це не та людина, яку ти знаєш. Зрештою залишається тіло, а душа… він просто поступово йде. Це коли ти любиш свою дитину, вона у твоїх спогадах одна, а приходиш додому – це інша людина. З неї просто витягли усе ізсередини. Він хворіє вже 3 роки, пішов четвертий.

Про аварию, которая стала вторым днем рождения

24 вересня я на своєму авто поспішав до пологового будинку, де дружина народила другого сина. Я тоді багато працював і мало спав. Заснув за кермом і потрапив у ДТП.

Валерий Харчишин с женой / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Дзвоню дружині, кажу «мені здається, що я трішки розбився». І я стою біля машини, а її немає, вона ущент. І я зовсім не пам’ятав, куди їхав. Не пам’ятав, що у мене з’явився на світ другий син. Я був на межі. Якби мене повезли до Києва, то ми б не розмовляли. Один з лікарів визначив навмання, що у мене розірвана нирка і кров у брюшну порожнину йшла.

Вважаю це ДТП своїм другим днем народження. Я це сприйняв як урок і змінив своє життя. Якщо робитимеш щось якісно і від щирого серця, тобі і матеріальне знайдеться. А коли будеш бачити у кінцевому результаті лиш бабло, навряд чи ти досягнеш цього. Або не будеш щасливий від цього.

О двух самых болезненных смертях в жизни

Помер близький мені друг, 12 років ми були разом, у хорі співали. Він пішов з життя за власним бажанням – стрибнув з моста. Друга смерть – це брат Василь. Він мучився довго від онкології, лімфома крові. Ці дві втрати мають болюче місце у моєму житті.

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Об отношениях с родителями

О пожаре в доме

Я дуже вдячний батькам. Хотів би забрати ближче до себе, вони похилого віку і часто хворіють. Я вирішив побудувати їм будинок. Чи переїдуть вони, не знаю. Це буде тривала боротьба.

У меня є пес Барні, Бернский зенненхунд. Це такий слоник на 55 кг і він є найдобрішою собакою на світі. І дійсно захищає домівку. Я був на концерті і мені зателефонували з дому і сказали, що у нас пожежа – загорівся котел. Якби не Барні, усі б згоріли. Він відчув запах диму, став біля дверей и почав лаяти. І лаяв, поки до нього не спустились.

Валерий Харчишин и Барни / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

О новом хобби – подставки для телефона из дерева

Я живу у лісі, розмовляю із соснами. Я роблю об’єкти із дерева, який я знаходжу у лісі. Це нещодавно стало моїм хобі.

Напомним,