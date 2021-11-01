Валерий Харчишин рассказал про страшную болезнь сына: Остается тело, а душа... постепенно уходит
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О болезни сына
Я думав страшніше смерті нічого немає, але це набагато важче. Багато проблем в нашому роді саме у чоловіків. Твій син залишається з тобою вдома, але це не та людина, яку ти знаєш. Зрештою залишається тіло, а душа… він просто поступово йде. Це коли ти любиш свою дитину, вона у твоїх спогадах одна, а приходиш додому – це інша людина. З неї просто витягли усе ізсередини. Він хворіє вже 3 роки, пішов четвертий.
Про аварию, которая стала вторым днем рождения
24 вересня я на своєму авто поспішав до пологового будинку, де дружина народила другого сина. Я тоді багато працював і мало спав. Заснув за кермом і потрапив у ДТП.
Вважаю це ДТП своїм другим днем народження. Я це сприйняв як урок і змінив своє життя. Якщо робитимеш щось якісно і від щирого серця, тобі і матеріальне знайдеться. А коли будеш бачити у кінцевому результаті лиш бабло, навряд чи ти досягнеш цього. Або не будеш щасливий від цього.
О двух самых болезненных смертях в жизни
Помер близький мені друг, 12 років ми були разом, у хорі співали. Він пішов з життя за власним бажанням – стрибнув з моста. Друга смерть – це брат Василь. Він мучився довго від онкології, лімфома крові. Ці дві втрати мають болюче місце у моєму житті.
Об отношениях с родителями
О пожаре в доме
У меня є пес Барні, Бернский зенненхунд. Це такий слоник на 55 кг і він є найдобрішою собакою на світі. І дійсно захищає домівку. Я був на концерті і мені зателефонували з дому і сказали, що у нас пожежа – загорівся котел. Якби не Барні, усі б згоріли. Він відчув запах диму, став біля дверей и почав лаяти. І лаяв, поки до нього не спустились.
О новом хобби – подставки для телефона из дерева
Я живу у лісі, розмовляю із соснами. Я роблю об’єкти із дерева, який я знаходжу у лісі. Це нещодавно стало моїм хобі.
Напомним,