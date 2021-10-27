MamaRika впервые рассказала, чем пожертвовала ради сына

MamaRika и Сергей Середа с сыном

Певица MamaRika рассказала о сложной беременности.

Беременность певице MamaRika далась с трудом, по словам звезды, ей пришлось отказаться от концертов и физической активности ради малыша.

Мы с супругом готовились к этому, это был осознанный шаг. Мы не пожилые родители, но такие «не первой свежести», не в 19, как наши мамы рожали. Поэтому мы очень хотели, мы старались, мы работали над этим вопросом, где-то 4 месяца у нас не получалось. И когда вышло, мы были очень счастливы. Мы плакали оба, – делится звезда и добавляет, – была угроза выкидыша. Есть такое понятие как гематома хориона. Это внутренняя гематома. Есть подозрение, что беременность может прерваться в любой момент. И нам сказали, что нам ничего нельзя. Вот представьте себе: все, что ты делаешь, ходишь, бегаешь, занимаешься любовью – это все полностью отменили, и сказали: «Вам можно просто едва двигаться». Потому что не дай Бог чихнуть, и чтобы беременность не сорвалась в этот момент.

MamaRika и Сергей Середа с сыном / instagram.com/mamarika_official

К волнениям за жизнь будущего сына добавился еще и сильный токсикоз.

Я полтора месяца провалялась в горизонтали. Я не могла ни есть, ни пить, ни ходить. Это были самые трудные полтора месяца моей жизни. Я бы лучше родила еще раз десять, чем пережить токсикоз. Поэтому с первого дня было очень сложно. Я чувствовала, что это самое ценное, что может быть. И выбор был налицо, он не стоял. Я сразу сказала, что отменяю все концерты, все, и мы просто вынашиваем наше «фаберже, – говорит певица в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

К счастью, артистку круглосуточно поддерживал ее супруг – актер и ведущий Сергей Середа.

Он мне ни разу за все 9 месяцев не сказал…у нас, например, нет интима, я вот хочу…знаете, как бывает, мужчины наверняка заглядываются на других женщин. Я не знаю, как это происходит в других семьях, я подозреваю. Мне не было сказано ни разу, что что-то не так, – рассказала MamaRika.

MamaRika и Сергей Середа / instagram.com/mamarika_official

Будущая мама сразу знала, что под сердцем носит мальчика.

Я знала, что будет пацан. Потому что мне когда-то и гадалка об этом сказала. И все, у кого есть какое-нибудь интуитивное видение, мне все говорили: «будет мальчик», - говорит артистка.

Напомним,