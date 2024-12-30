MamaRika розповіла, як робила мамопластику

В ефірі ігрового шоу «Хто зверху?» українська співачка MamaRika зізналася: після наркозу не могла повірити в те, що відбувалося в операційній.

Після народження сина та грудного вигодовування тривалістю у майже півтора року співачка MamaRika , яка стала учасницею шоу «Хто зверху?» на Новому каналі, вирішила зробити мамопластику, бо була незадоволена станом грудей. Але під час хірургічного втручання на неї чекав сюрприз, оскільки її оперували лікарі з почуттям гумору.

Про це зірка розповіла під час раунду «Правда чи брехня».

Так склалося в житті, що на шоу «Хто зверху?» я прийшла з апгрейдом, бо трошки змінила свою прошивочку, – жартує співачка MamaRika. – Під час того, як мені робили пластичну операцію на Зіні та Клаві (сміється), хірурги слухали мої пісні й танцювали під них, вони вривалися на максималках.

Співачка MamaRika / Пресслужба Нового каналу

Про те, що відбуватиметься під час операції, співачка не здогадувалась. Та навіть не уявляла, що таке можливо.

Це реальна історія, я була під наркозом і цього не знала, – розповідає MamaRika. – А потім мене відмітили в сторіз і сказали: «Дивись, що відбувалося, поки ти спала і тривала операція». Це прикольно, у мене найкращі хірурги. Я прийду до них ще!

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