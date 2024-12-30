MamaRika розповіла, як робила мамопластику

30 грудня 2025 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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MamaRika розповіла, як робила мамопластику
Співачка MamaRika
Пресслужба Нового каналу

В ефірі ігрового шоу «Хто зверху?» українська співачка MamaRika зізналася: після наркозу не могла повірити в те, що відбувалося в операційній.

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Після народження сина та грудного вигодовування тривалістю у майже півтора року співачка MamaRika, яка стала учасницею шоу «Хто зверху?» на Новому каналі, вирішила зробити мамопластику, бо була незадоволена станом грудей. Але під час хірургічного втручання на неї чекав сюрприз, оскільки її оперували лікарі з почуттям гумору. 

Про це зірка розповіла під час раунду «Правда чи брехня». 

Так склалося в житті, що на шоу «Хто зверху?» я прийшла з апгрейдом, бо трошки змінила свою прошивочку, – жартує співачка MamaRika. – Під час того, як мені робили пластичну операцію на Зіні та Клаві (сміється), хірурги слухали мої пісні й танцювали під них, вони вривалися на максималках.

Співачка MamaRika / Пресслужба Нового каналу

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Про те, що відбуватиметься під час операції, співачка не здогадувалась. Та навіть не уявляла, що таке можливо. 

Це реальна історія, я була під наркозом і цього не знала, – розповідає MamaRika. – А потім мене відмітили в сторіз і сказали: «Дивись, що відбувалося, поки ти спала і тривала операція». Це прикольно, у мене найкращі хірурги. Я прийду до них ще!

Нагадаємо, 

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