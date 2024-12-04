Фіма Константиновський поділився деталями зустрічі зі своєю коханою дівчиною Лізою

4 грудня 2024 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Фіма Константиновський поділився деталями зустрічі зі своєю коханою дівчиною Лізою
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Фіма Константиновський розповів про перше побачення.

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Вдале побачення наповнене щирістю, довгими розмовами та легким хвилюванням. Саме так ведучий квіз-шоу Нового каналу «Поле» Фіма Константиновський запамʼятав початок стосунків із коханою Лізою. Пара познайомилася в Tinder, майже одразу зʼїхалася та в перші місяці разом побачилася з батьками одне одного. Хоча Фіма відверто зазначив: додаток для знайомств став для нього ще тим випробуванням. 

Ми з колишньою дружиною були разом вісім років. А після розриву я ніби відчинив двері й побачив нову систему побачень. Хоч спочатку для мене Tinder здавався дивним, згодом зрозумів, що це нормально. Потрібно було психологічно прожити момент, коли ти усвідомлюєш: «Усе, я серед тих, хто в Tinder», – каже Фіма Константиновський в ранковому шоу «Прокинься з Ектором». – Та згодом зʼясувалося, що знайомство в додатку – абсолютно нормальна практика. Я вів різні весілля, і було багато пар, які познайомилися саме в Tinder. Просто це виявилося для мене сучасністю, в яку вступив досить пізно (усміхається).

Фіма Константиновський з Лізою / Пресслужба Нового каналу

Закохані чатилися близько чотирьох днів перед тим, як побачитися офлайн.   

Коли почали спілкуватися з Лізою, мені одразу сподобалося те, що вона взагалі не знала, чим я займаюся, де працюю. І це підкупило, коли зрозумів, що вона прийшла до мене не через те, що десь бачила, а тому що сподобався, – ділиться ведучий Нового каналу. – Перед зустріччю переписувалися близько чотирьох днів. Вирішили, що треба побачитися, аби закрити всі питання особисто. Адже можна витратити багато часу на спілкування в інтернеті, а потім зустрітися і зрозуміти, що зовсім не підходимо одне одному.

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Фіма добре памʼятає перше побачення з Лізою, яке відбулося 3 квітня 2023 року, і навіть одяг, у якому прийшла кохана. 

Саме тоді почалася історія наших стосунків. До слова, ми з коханою святкуємо річницю того дня, коли вперше побачилися, – розповідає зірка «Поля». – Зустрілися з Лізою в її машині. Вона приїхала за мною і повезла у звичайний парк на Парковій (вулиця в Києві. – Прим. ред.). Побачення провели за її планом, хоча я міг стати жертвою (усміхається). Адже щось могло піти не так: сів у машину до незнайомки, яка повезла мене в парк, де немає людей. Як вам таке? (сміється). Але ми настільки круто спілкувалися, що я одразу зрозумів: це абсолютно моя людина. Прийшла в звичайних джинсах і кросівках, що мені теж дуже імпонувало.

Фіма Константиновський з Лізою / Пресслужба Нового каналу

Після зустрічі ведучий гри, в яку грає вся країна, виявив, що забув речі в її машині. І це стало ще однією нагодою побачитися. 

Зараз Ліза каже, що я зробив це навмисно, – з усмішкою каже Фіма. – На друге побачення ходили в кіно. Після чого переконався: ми знайшли одне одного в абсолютно всіх параметрах стосунків.

Нагадаємо, 

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