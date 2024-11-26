Фіма Константиновський розповів, чому фанатіє від Кузьми Скрябіна

Ведучий квіз-шоу «Поле» Фіма Константиновський пригадав, яким було телебачення майже 25 років тому.

Середина 90-х і початок нульових в Україні – це період експериментів у телеіндустрії. Такі проєкти як «Підйом», «Караоке на майдані», «Шанс», «СВ-шоу», «Шиканемо» формували нову епоху українського телебачення, відкривали таланти й залишали теплі спогади в серцях глядачів. Деякі перероджуються та зʼявляються в оновленому форматі на просторах YouTube.

Але ведучий Нового каналу Фіма Константиновський переконаний: саме українські шоу 2000-х є справжнім культурним феноменом, який обʼєднав мільйони глядачів перед екранами телевізорів.

Думаю, до Євромайдану та початку війни наше телебачення було більш ризиковим. Тоді, в 2000-х, робили дуже класні, дешеві у виробництві, хоч і дивні проєкти. Приміром, я обожнював «Шиканемо»! Коли учасники мали придбати щось і вписатися чітко в конкретну суму. І мені подобався його нереальний ведучий Кузьма Скрябін – людина-настрій, людина-позиція. Він міг робити все: і вести шоу, і співати, – каже Фіма.

Співак Кузьма Скрябін / Пресслужба Нового каналу

Ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна, із задоволенням вів би щось схоже на шоу з 2000-х.

Але не думаю, що ці проєкти можна повернути. Їх ніхто ніколи не переплюне. Адже більше немає й не буде таких ведучих, як Кузьма. Та й тут вже не про якість, а про памʼять і повагу до людини, – пояснює зірка. – Однак зараз у нас немає гумористичного контенту для молоді. Мені здається, що телебачення не може так ризикувати, як колись, тому знімає те, що цільова аудиторія точно подивиться. І про ведучих так само. Переймаються: а раптом візьмуть когось невідомого, а його не приймуть. А от якщо поставити того, хто протягом пʼяти років вів щось інше, точно будуть дивитися проєкт. Не всі канали дають шанс молодим. Хоча, можливо, зараз якийсь комік дивиться «Поле», мріє вести його й думає: «Як же старі ведучі задовбали!» (усміхається).

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