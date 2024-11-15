Cheev розповів, чому не вважає «Гарно так» найкращою своєю піснею
У перервах між зйомками сімейного розважального шоу «Хто зверху?» співак Cheev також назвав найголовніших прихильників.
За лаштунками шоу Нового каналу «Хто зверху?» автор треку, справжнє імʼя якого Владислав Чижиков, розповів про важливі фішки для артиста, які допоможуть розкритися і стати успішним.
Насправді ніхто не знає, що саме може підкорити слухача. Але, як на мене, людей притягує оригінальність, не схожість на інших і щирість. Тому важливо залишатися собою та в жодному разі не копіювати когось ані в стилі музики, ані у виконанні, – ділиться Cheev. – До слова, вважаю, що «Гарно так» – не найкраща моя пісня. Просто їй пощастило зʼявитися у правильний час у правильному місці. Та з іншого боку, не всі артисти мають хоча б один такий хіт.
Батьки ніколи не відговорювали мене стати артистом. Ба більше, вони – головні прихильники моєї творчості. Навіть я сумніваюся в собі більше, ніж тато з мамою (усміхається). Їхня підтримка завжди допомагала, – додає учасник «Хто зверху?».
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