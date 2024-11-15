Cheev розповів, чому не вважає «Гарно так» найкращою своєю піснею

Ексклюзив 15 листопада 2024 13:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Cheev розповів, чому не вважає «Гарно так» найкращою своєю піснею
Співак Cheev
Пресслужба Нового каналу

У перервах між зйомками сімейного розважального шоу «Хто зверху?» співак Cheev також назвав найголовніших прихильників.

Читайте такожОлексій Гнатковський розповів, як врятував людину
Реліз «Гарно так» від Cheev відбувся ще 2021 року, але пісня набула шаленої популярності саме з початком великої війни. Під зворушливий хіт користувачі TikTok зняли понад 1,5 млн відео, серед яких помітили і українських зірок – Надю Дорофєєву та Настю Каменських. 

За лаштунками шоу Нового каналу «Хто зверху?» автор треку, справжнє імʼя якого Владислав Чижиков, розповів про важливі фішки для артиста, які допоможуть розкритися і стати успішним.

Насправді ніхто не знає, що саме може підкорити слухача. Але, як на мене, людей притягує оригінальність, не схожість на інших і щирість. Тому важливо залишатися собою та в жодному разі не копіювати когось ані в стилі музики, ані у виконанні, – ділиться Cheev. – До слова, вважаю, що «Гарно так» – не найкраща моя пісня. Просто їй пощастило зʼявитися у правильний час у правильному місці. Та з іншого боку, не всі артисти мають хоча б один такий хіт.

Співак Cheev / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожФіма Константиновський пригадав, через що він погладшав аж до 107 кілограм
Головною підтримкою у становленні виконавця залишаються найрідніші:

Батьки ніколи не відговорювали мене стати артистом. Ба більше, вони – головні прихильники моєї творчості. Навіть я сумніваюся в собі більше, ніж тато з мамою (усміхається). Їхня підтримка завжди допомагала, – додає учасник «Хто зверху?».

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Хто зверху новини особисте життя зірок Новий канал українські пісні Хто зверху 13 сезон Cheev

Матеріали на тему

«Синуля, я в Дніпрі»: Volkanov про найважливіше повідомлення у своєму житті
Новини

«Синуля, я в Дніпрі»: Volkanov про найважливіше повідомлення у своєму життіЕксклюзив
Поле 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 01.10.2024
Телешоу

Поле 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 01.10.2024
CHARITY POETRY BRUNCH: в Києві збирали на спецхарчування для багатодітної матері з Миколаївщини
Новини

CHARITY POETRY BRUNCH: в Києві збирали на спецхарчування для багатодітної матері з Миколаївщини
«Гладіатор ІІ»: зіркова прем'єра у Києві
Події

«Гладіатор ІІ»: зіркова прем'єра у Києві
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 09.11.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 09.11.2024
Холостяк 13 сезон: дивитися 1 і 2 випуски онлайн

Холостяк 13 сезон: дивитися 1 і 2 випуски онлайн
Помер В'ячеслав Узелков у віці 45 років

Помер В'ячеслав Узелков у віці 45 років
Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 2 випуску від 08.11.2024

Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 2 випуску від 08.11.2024

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 09.11.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 09.11.2024
Холостяк 13 сезон: дивитися 1 і 2 випуски онлайн

Холостяк 13 сезон: дивитися 1 і 2 випуски онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 02.11.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 02.11.2024
VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних

VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK