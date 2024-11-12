Фіма Константиновський пригадав, через що він погладшав аж до 107 кілограм

Ведучий Фіма Константиновський розповів про комплекси через зайву вагу.

Прагнення до схуднення може бути частиною турботи про себе й важливим кроком до покращення здоровʼя. Та варто памʼятати: не всі методи є безпечними або підходять кожному без винятку. І хоч історії про швидкі трансформації знаменитостей можуть надихнути й змотивувати, застерігаємо: потрібен індивідуальний підхід.

Ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна щовівторка о 20:00 на Новому каналі, Фіма Константиновський вразив кардинальним перевтіленням ще у 19 років. Тоді він схуднув на майже 30 кілограмів за чотири місяці.

Думаю, в кожного є причина набору ваги. У мене – лінь. І ще одним конкретним чинником стали жувальні ведмедики. Серйозно, я знищував їх. Напевно, зʼїв усю популяцію деяких смаків (усміхається). Моєю звичною вечерею були жувальні ведмедики, кола і чіпси, – каже Фіма. – Мені було байдуже на себе до 19 років. Потім побився об заклад із батьком і таки схуднув зі 107 до 79 кілограм. До речі, тоді ж зʼявився на телебаченні: вперше взяв участь в «Х-Факторі» вже худим.

Фіма Константиновський з мамою / Пресслужба Нового каналу

Раніше Фіма вважав, що не мав комплексів через зайву вагу.

Але нещодавно зрозумів, що в мене немає фото з того періоду. Схоже, не хотів фотографуватися, аби не потрапити в кадр із зайвою вагою. А ще пригадую, як у 12–13 років під час відпочинку в дитячому таборі не йшов купатися, щоб не показувати живіт. Хоча сприйняття мене родиною було максимальним. У мене єврейська сімʼя. І бабуся постійно повторювала, що все піде в зріст. Мабуть, був би зараз під чотири метри, якби так і сталося, – з усмішкою пояснює ведучий Нового каналу. – Нечасто займався самоаналізом у тому віці, чесно скажу (усміхається). Не було такого, що шестирічним я дивився в дзеркало і казав: «Щось запустив себе». Просто жив і в певний момент зрозумів, що треба діяти.

Фіма Константиновський з мамою / Пресслужба Нового каналу

Попереджуємо: метод схуднення Фіми не є корисною порадою тим, хто хоче позбутися зайвих кілограмів.

Не скажу, що в мене здорова історія. Але таки мій досвід. У мене була схема: дуже рано виходив з дому, не брав з собою гроші, щоб не спокуситися й не купити чогось, і пізно повертався. Так виходило, що я не їв три дні, а потім поступово додавав фрукти та інші продукти, – відверто ділиться зірка «Поля». – Коли схуднув, усі казали, що вага обовʼязково повернеться. З тих часів гладшав максимум до 89 кілограмів.

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