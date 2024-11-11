Олександр Рудинський розповів про ставлення свого 4-річного сина до театру

11 листопада 2024 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олександр Рудинський розповів про ставлення свого 4-річного сина до театру
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу

Виконавець однієї з ролей у комедійному серіалі «Голова» Олександр Рудинський розповів, чому його дитина боїться популярної вистави «Конотопська відьма».

Олександр та Марія Рудинські – відоме акторське подружжя. Вони служать у Національному академічному драматичному театрі імені Франка та грають у найпопулярніших виставах України. 

За лаштунками зйомок другого сезону ситкому Нового каналу «Голова», де Сашко зіграв одну з ролей, актор розповів, чи хоче їхній 4-річний Петро мати таку ж професію, як мама й тато.

У сина дуже дивне поєднання емоцій до театру. Це страх і захоплення водночас. На парадоксі, так би мовити, – розповідає Олександр Рудинський. – Наприклад, він обожнює тварин. У репертуарі театру є вистава «Тартюф», де я граю в масці горили. Вдома Петро постійно просить показати відео, як я танцюю в цій виставі. Також він часто просить завести його за лаштунки театру, особливо цікавий для нього костюмерний цех. Там він завжди знаходить саме цю маску, ходить і грається нею. Але є інший приклад. У «Конотопській відьмі» залучений бик. Є фрагмент, де з дверей вилазить голова цієї тварини, а вистава взагалі починається з гучного звуку мукання. І от колись, ще до випуску цієї постановки, Петро потрапив на репетицію. Тоді ще був геть малий. І щойно почув той звук, злякався. Тепер для нього це великий страх. Хоча живих биків, корів, коней він обожнює! Коли ми відпочивали в Карпатах, то спеціально йшли на полонину й дуже довго дивилися, як пасуться ці тварини.

Олександр Рудинський з дружиною та сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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