Олександр Рудинський розповів про ставлення свого 4-річного сина до театру Туренко Андрій

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Актор Олександр Рудинський Пресслужба Нового каналу

Виконавець однієї з ролей у комедійному серіалі «Голова» Олександр Рудинський розповів, чому його дитина боїться популярної вистави «Конотопська відьма».