Олександр Рудинський розповів, які відгуки від глядачів для нього найцінніші

Також актор серіалу «Голова» Олександр Рудинський розкрив секрети театральних залаштунків.

Прийшовши на виставу, зазвичай просто насолоджуєшся магією театру й не замислюєшся: «А як же воно все створюється?» Настав час дізнатись трішки театральних залаштункових тонкощів. Про всі кроки створення вистави розповів популярний український актор, якого можна буде побачити на телеекранах вже з 4 листопада у серіалу «Голова» (Новий канал), Олександр Рудинський.

Ми працюємо в державному театрі (Олександр служить у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка в Києві. – Прим. ред.) Тому в нас є поняття розподілу: режисер обирає акторів для своєї вистави, й лише після того ми дізнаємося, куди потрапили. Я не можу ані обирати вистави, в яких граю, ані відмовлятися від ролей, – розповідає Саша в інтерв’ю виданню «Грунт». – Сама роль створюється буквально на сцені. Все починається з першої зустрічі з режисером, на якій він розповідає про концепцію вистави, пояснює, в якій стилістиці ми працюватимемо, знайомить із художнім оформленням, костюмами, сценографією. Тоді розпочинається робота. Вдома ти працюєш над текстом, а в майбутньому, зібравши роль докупи, стежиш за її розвитком і змінами. Роль має бути завершена, вона має з чогось початись і кудись прийти. Звісно, за допомогою режисера, бо він створює цей світ, а актор вже його наповнює.

Олександр Рудинський з колегами / Пресслужба Нового каналу

Наразі Олександр Рудинський грає у 13 виставах репертуару театру. Також активно розвивається його кінокар’єра. Він знімається і в українських фільмах та серіалах, і в зарубіжних. Значний стрибок популярності Сашка стався пів року тому. Після того, як на Netflix вийшов оригінальний історичний серіал «Декамерон», де він виконав одну з ключових ролей. Але зіркової хвороби в Рудинського немає, не було і, за словами актора, точно не буде.

Мене просто дуже тішить увага людей до того, що я роблю. Не можу сказати, що не хотів цього, особливо коли був у рідному Миколаєві, – ділиться Рудинський. – Найприємніше мені чути, що для молоді, яка вчиться у театральному, я стаю свого роду прикладом. Бо коли я вчився, мені теж потрібно було шукати людей, на яких можу рівнятися.

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